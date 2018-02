Garrel Wie geht es mit dem Jugendtreff in Garrel nach dem Abschied des Leiters Viktor Janz im Mai weiter? Welche möglichen Alternativen stehen zur Debatte? In Garrel wird über dieses Thema intensiv diskutiert. Das wurde zuletzt auch im sozialen Netzwerk Facebook deutlich als Reaktion auf die NWZ-Berichterstattung. Dort sprach sich letztendlich jedoch eine Mehrheit für eine Fortführung des Jugendtreffs aus.

Nun hat sich auch die Junge Union (JU) Garrel zu Wort gemeldet. Der CDU-Nachwuchs spricht sich für einen Neustart in der gemeindlichen Jugendarbeit aus. „Garrel braucht jetzt jugendtechnisch einen Neustart“, ist sich Ratsherr Christoph Penning sicher. Die Jugendorganisation der CDU hatte bereits nach Bekanntwerden der Verabschiedung von Victor Janz erste Überlegungen angestellt, um einen Treffpunkt für Jugendliche fortzuführen. Viktor Janz hatte den Jugendtreff 14 Jahre lang geleitet. Nun geht der 63-Jährige in den Ruhestand. Janz war mit 25 Stunden in der Woche insbesondere auch dafür im Einsatz, sich der jugendlichen Aussiedler anzunehmen.

Mobiler Jugendpfleger

Zu den Ideen der Jungen Union erklärt Penning weiter: „Zur Jugendarbeit sollte ein fester Treff, aber auch ein mobiler Jugendpfleger gehören, der eng mit den Vereinen und Verbänden kooperiert.“ Von der Jungen Union wird auch eine Ansiedlung an bestehende Gebäude nicht abgelehnt. „Gerade für Jugendliche unterschiedlichster Gruppen kann der Jugendtreff ein guter Treffpunkt werden, an dem Jugendliche zusammenkommen und gemeinsam Projekte gestalten können. Hierfür wäre es auch denkbar, den Jugendtreff an einem anderen Gebäude anzusiedeln, um den Jugendlichen wirklich Raum für eigene Ideen zu ermöglichen“, sagt der JU-Vorsitzende Marvin Backhaus.

„Insgesamt ist es für eine fortlaufend wachsende Gemeinde wie Garrel, die weiterhin Zuzug von jungen Familien erwarten darf, wichtig, die Jugendarbeit zu intensivieren und die Zeit bis zur Verabschiedung des aktuellen Betreuers Viktor Janz zu nutzen, um in eine breite Diskussion über die Zukunft des Jugendtreffs einzusteigen“, betonen die Mitglieder der Jungen Union Garrel. Hierbei müssten die unterschiedlichen Möglichkeiten Neubau, Umsiedlung und auch die weitere Ausgestaltung intensiv durchdacht werden.

Renovierungsbedürftig

Sollte die Politik sich für eine Fortführung des Jugendtreffs entscheiden, müsste das renovierungsbedürftige Gebäude umfassend saniert werden. Von 16 bis 21 Uhr hat der Jugendtreff an der St.-Johannes-Straße in Garrel von montags bis freitags geöffnet. Angesprochen sind laut Satzung Jugendliche/junge Erwachsene von 12 bis 21 Jahren.

