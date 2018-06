Garrel Wie geht es weiter mit der Jugendarbeit in der Gemeinde Garrel? Mit diesem Thema wird sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 25. Juni, auseinandersetzen – allerdings im nicht-öffentlichen Teil, erfuhr die NWZ. Klar scheint im Vorfeld: Die Politik hat Interesse daran, die Jugendarbeit neu aufzustellen. Wie genau sie künftig ausgestaltet werden kann, ist allerdings offen.

Hintergrund: Der Jugendtreff an der St.-Johannes-Straße in Garrel ist seit einigen Wochen geschlossen, nachdem Jugendpfleger Viktor Janz Ende April in den Ruhestand gewechselt ist. Um den Jugendtreff dort weiterzubetreiben, müsste das Gebäude saniert werden. Unklar ist, ob sich das wirtschaftlich darstellen lässt. Und es stellt sich die Frage, ob ein Jugendtreff in dieser Form noch zeitgemäß ist.

Für die SPD-Fraktion spielt gute Jugendarbeit eine wichtige Rolle, um den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken. Sie schlägt daher vor, eine unbefristete Vollzeitstelle für einen Jugendpfleger zu schaffen, heißt es in einem Konzeptpapier der SPD, das die NWZ einsehen konnte.

Dieser Sozialarbeiter sollte Bindeglied zwischen Schule und Freizeit sein, ausschließlich für die Jugendarbeit eingesetzt werden und ein Programm zur Freizeitgestaltung für Jugendliche planen und durchführen. Integration von Jugendlichen anderer Kulturen zählt die SPD ebenfalls zu den Aufgaben.

Nach Ansicht der SPD-Fraktion müsse weiterhin ein Ort angeboten werden, an dem sich Jugendliche in ihrer Freizeit treffen können. Doch wo könnte der sein? Entweder das bestehende Haus an der St.-Johannes-Straße umfassend sanieren oder abreißen und neu bauen, so der SPD-Vorschlag.

Es müsse auch außerhalb der Vereine Angebote für Jugendliche in der Gemeinde geben, betont die SPD. Wie genau die Angebote aussehen sollen, darüber soll dem Jugendpfleger freie Hand gegeben werden. Allerdings soll das Programm dem Gemeinderat präsentiert werden. Einmal im Jahr soll der Jugendpfleger zudem im Gemeinderat Rechenschaft seiner Arbeit ablegen, so der Vorschlag der SPD-Fraktion.

Auch die CDU-Fraktion hat sich mit der Jugendarbeit befasst. Der CDU-Nachwuchs aus der Jungen Union hatte sich schon im Februar dafür ausgesprochen, die gemeindliche Jugendarbeit auf neue Füße zu stellen. Die Junge Union hatte sich für einen festen Treff, aber auch für einen mobilen Jugendpfleger ausgesprochen. Die CDU-Fraktion möchte eine Arbeitsgruppe bilden, die sich mit der Zukunft des Jugendtreffs befassen soll, erfuhr die NWZ. Die Vorschläge sollen dann in den Fachausschüssen und im Gemeinderat diskutiert werden.

Die CDU hatte die Verwaltung gebeten, auch aktuelle Daten zur Frequenz des Jugendtreffs einzuholen sowie die Oberschule zu befragen, wie sie die gemeindliche Jugendarbeit sieht.