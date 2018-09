Garrel Die meisten Garreler müssen künftig wieder selbst vor ihren Grundstücken streuen. Das hat der Gemeinderat am Montagabend in seiner Sitzung mehrheitlich bei Gegenstimmen der BfG und einer Enthaltung von Dr. Gisela Werber (CDU) beschlossen. Vorausgegangen war eine teils hitzig geführte Diskussion, denn vor allem in der BfG-Fraktion sorgte die Neuregelung für Unmut.

BfG-Sprecher Arnold Hannöver monierte vor allem, dass keine Kostenkalkulation vorlag, etwa darüber, wie teuer es werden würde, den Winterdienst in der Form, in der er im Kernort Garrel bislang läuft, auch auf die Bauerschaften auszuweiten. „Wenn am Ende steht: Das können wir uns nicht leisten, dann ist das so“, so Hannöver.

Nach Auskunft der Verwaltung würden fast 100 Kilometer an Rad- und Gehwegen in der Gemeinde gestreut – ein Umfang, der von den 13 Mitarbeitern des Bauhofs längst nicht mehr in der festgelegten Zeit geleistet werden könne, zumal in den vergangenen Jahren immer mehr Straßen hinzugekommen seien. Zudem gebe es eine Ungleichbehandlung mit den Bauerschaften, in denen der Winterdienst nicht vor den privaten Grundstücken ausgeführt wird. „Der Luxusräumdienst ist nicht mehr darstellbar“, sagte Bürgermeister Andreas Bartels.

Hier soll weiterhin gestreut werden Gestreut werden sollen künftig die Geh- und Radwege an wichtigen Straßen, die zu Kindergärten und Schulen führen. Diese sollen auch in den Kirchdörfern freigehalten werden. Konkret sind das:

• in Beverbruch: Beverbrucher Damm, Kreisverkehr und Teile der Großenknetener Straße, des Königsrings und der Pfarrer-Langer-Straße;

• in Nikolausdorf: Nikolausstraße, Teile Ligusterweg;

• in Varrelbusch: Pämerhauk sowie rund ums Pfarrzentrum und Sportzentrum;

• in Falkenberg: Lindenallee sowie Zufahrt zur Schule und Sporthalle;

• im Ort: Teichstraße, Böseler Straße, Im Fange, Immenstraße, Nikolausdorfer Straße (bis Hinterm Forde), Marienstraße, Am Sportplatz, Pfarrer-Landgraf-Straße, St.-Johannes-Straße, Osterkamp, Hauptstraße, Kaiforter Straße, Petersfelder Straße (bis Falkenberger Straße), Beverbrucher Straße, Roslaes Höhe, Schlichtenmoor (zwischen Roslaes Höhe und Grundschule). Zudem wird an den Bushaltestellen geräumt.

Durch die Neuregelung kann der Miet-Fuhrpark für den Winterdienst verringert werden. Ein Fahrzeug (Geräteträger) soll aber weiter angemietet bleiben, das den Streudienst in den Bauerschaften übernehmen wird. Wie hoch die Gebühren für die Anlieger an den Straßen (s. Infobox) künftig sein werden, vermochte die Verwaltung noch nicht zu prognostizieren. Sicherlich würden sie aber steigen, so Bürgermeister Bartels.

Dr. Gisela Werber (CDU) hielt die Neuregelung für unfair den Anliegern gegenüber, die für den Winterdienst zahlen müssen, weil im Sinne aller Schüler und Kindergartenkinder gestreut werde. Rainer Hilgefort (CDU) brachte die Haftungsfrage ins Spiel.

Arnold Hannöver (BfG) berichtete von Gesprächen mit Bürgern, in denen deutlich geworden sei, dass sie den Winterdienst beibehalten wollen würden – auch zum Preis höherer Gebühren. Auch in der NWZ-Umfrage auf NWZonline.de mit rund 1000 Teilnehmern hatte eine knappe Mehrheit für die Antwortmöglichkeit „Die Gemeinde sollte das weiter übernehmen, auch wenn die Gebühren steigen“ gewählt.

Hannöver stellte den Antrag, den Tagesordnungspunkt zurück in die Fraktionen zu verweisen, um vorher auch die Meinung der Bürger dazu einzuholen. Dieser Antrag wurde allerdings mehrheitlich abgelehnt. Heike Robke (SPD) fragte: „Warum soll die Allgemeinheit dafür zahlen?“

Rainer Engelmann (CDU) sprach von einem sehr guten Kompromiss, den die Verwaltung erarbeitet habe. Die Neuregelung soll zum 1. Januar 2019 gelten.