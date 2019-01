Hannover /Hoheging Am Rande der Landtagssitzung in Hannover haben die beiden hiesigen CDU-Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Bley (Garrel) und Christoph Eilers (Cappeln) Umweltminister Olaf Lies (SPD) ein ausführliches Informationsschreiben zur Grundwassergewinnung im Bereich der Fassung „Baumweg“ in Hoheging überreicht. Dort fördert der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) seit 2009 regelmäßig Jahr für Jahr vier Millionen Kubikmeter Grundwasser für das Wasserwerk (WW) Großenkneten. In weiteren Fassungen im Bereich der Gemeinde Großenkneten fördert der OOWV 15 Millionen Kubikmeter.

Verbunden ist das Informationsschreiben mit einer Einladung zu einem Besuch des Ministers „in diesem Frühjahr“ vor Ort am „Baumweg“ in Hoheging. Gegenüber Bley und Eilers zeigte sich der Umweltminister informiert und nahm die Einladung zu einem Besuch vor Ort, der noch terminiert werden muss, an.

Solange der OOWV im Norden der Gemeinde Emstek unter drei Millionen Kubikmeter Grundwasser gefördert habe, seien nachteilige Folgen nicht erheblich aufgefallen, so der Dorfverein Hoheging-Kellerhöhe-Bürgermoor (Ho-Ke-Bü) und der CDU-Gemeindeverband Emstek in einer gemeinsamen – am Freitag veröffentlichten – Pressemitteilung. In den vergangenen Jahren jedoch seien die Folgen der offensichtlich zu hohen Förderung im Bereich „Baumweg“ Hoheging nicht mehr zu übersehen.

Im Norden der Gemeinde Emstek werde daher seit Jahren gefordert, die Grundwasserförderung wieder auf unter drei Millionen Kubikmeter pro Jahr in der Fassung „Baumweg“ zurückzuführen, um wieder zu einer natur- und umweltverträglichen, nachhaltigen Förderung zu kommen. In dieser Auffassung würden die örtlichen Aktiven von den beiden Landtagsabgeordneten, die seit längerer Zeit in der Sache im engen Kontakt miteinander seien, nachhaltig unterstützt.

Seit dem 9. Mai 2016 bearbeitet ein „Runder Tisch“, eingerichtet vom OOWV, mit interessierten Bürgern aus den Gemeinden Emstek und Großenkneten die umfangreiche Thematik.