Harkebrügge /Bösel /Berlin Die Landwirte setzen ihre Proteste fort. Nachdem sie mit Demonstrationen, unter anderem in Oldenburg und Hamburg, schon für Aufmerksamkeit und so manchen verärgerten Autofahrer gesorgt haben, geht es an diesem Dienstag in Berlin weiter.

Das Bündnis „Land schafft Verbindung“ hat dort zu einer Sternfahrt mit anschließender Kundgebung aufgerufen. Und so haben erneut Landwirte in ganz Deutschland ihre Trecker angeschmissen und sind in Richtung Bundeshauptstadt aufgebrochen. Etwa 10 000 Teilnehmer erwarten die Organisatoren.

Auch aus dem Nordkreis haben sich rund 20 Landwirte dem Protestzug angeschlossen. Am Montagmorgen sind bereits acht von ihnen mit Schleppern und Tiefladern, auf denen weitere Trecker geladen waren, von Bösel aus in Richtung Berlin aufgebrochen.

Etwa 50 Kilometer vor der Bundeshauptstadt werden die Harkebrügger und Böseler sich mit weiteren Teilnehmern der Demonstration treffen und auf einem Sammelplatz übernachten, berichtet Stefan Grotjann, Landwirt aus Harkebrügge. Die weiteren Teilnehmer aus dem Nordkreis wollen in der Nacht zu Dienstag mit dem Auto nachgekommen.

Die Idee, sich dem Protestzug in Berlin anzuschließen, sei ihm und Freunden am vergangenen Mittwoch gekommen. Innerhalb weniger Tage hätten sich weitere Landwirte angeschlossen und sei alles organisiert worden, berichtet Grotjann. „Die Resonanz ist groß“, sagt er. Denn Landwirte, die nicht an der Aktion teilnehmen, Futtermittelhersteller und Landmaschinenhändler hätten sie unterstützt. Letztere unter anderem mit Fahrzeugen.

„Uns geht es um die Wertschätzung der Landwirte. Wir wollen zeigen, uns gibt es auch noch“, erklärt Grotjann, warum sie den weiten Weg in Kauf nehmen. Da Trecker auf Autobahnen nicht erlaubt sind, müssen die Harkebrügger und Böseler auf Land- und Bundesstraßen fahren. Mit einem Auto dauert dies schon mehr als sieben Stunden – mit einem Trecker noch einmal deutlich länger. Etwa zehn bis zwölf Stunden hätten sie eingeplant, sagt Grotjann.

Wie bei den Protesten zuvor, wollen die Landwirte in Berlin auf vier große Punkte aufmerksam machen, die sie stören. Das sind das Agrarpaket der Bundesregierung, die neueste Verschärfung der Düngeverordnung, das Mercosur-Handelsabkommen und die Anfeindungen gegen Landwirte. Mit den Kundgebungen wollen sie der Politik zeigen, dass sie diese Sachen nicht ohne Dialog hinnehmen und wieder an den Verhandlungstisch wollen.