CDU möchte Bolzplatz

Harkebrügge Mitten im Dorf, auf dem Festplatz bei der Schützenhalle, dem ehemaligen Harkebrügger Fußballplatz, soll ein Bolzplatz angelegt werden. Einen entsprechenden Antrag hat jetzt die CDU-Fraktion in den Verwaltungsausschuss der Gemeinde Barßel eingebracht.

Die Lage in unmittelbarer Nähe zur Grundschule und das große Freigelände seien ein idealer Standort, um Kindern und Jugendlichen in Harkebrügge ein weiteres Spielangebot zu machen, ist sich die CDU sicher, zumal dort schon vor einigen Jahren der Aktivkreis einen überdachten Treffpunkt für Jugendliche gebaut habe.

Kein Nachbar müsse hier befürchten, dass die Bälle versehentlich in seinem Garten oder in einer Fensterscheibe landen, heißt es seitens der Fraktion. Die Nutzung des Dorfplatzes für das alljährliche Volksschützenfest und für das Oktoberfest sei kein Hindernis, denn die Tore könnten so platziert werden, dass sie dem Zeltaufbau nicht im Wege ständen.