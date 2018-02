Gefährliche Schieflage stoppen

Harkebrügge Demografischer Wandel. Zwei Wörter, die in letzter Zeit immer öfter in der Politik auftauchen. Hinter dem demografischen Wandel verstecken sich viele Dinge – Überalterung der Gesellschaft, Landflucht oder genereller Rückzug der Infrastruktur auf dem Land. „Wir nehmen das Thema sehr ernst, denn wir leben nicht auf der Insel der Glückseligkeit“, sagt Heinz Frerichs, 1. Vorsitzender der Ortsgruppe Harkebrügge der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB). Deswegen will sich die KAB am 14. Februar zum „Politischen Aschermittwoch“ treffen, um über das heikle Thema unter dem Motto „Stadt, Land, Flucht“ zu debattieren.

Neben Bürgermeister Nils Anhuth sind auch alle Harkebrügger Ratsfrauen, Ratsherren und die gesamte Bevölkerung um 20 Uhr ins Pfarrheim eingeladen. Moderiert wird die Veranstaltung von Klaus Claassen. „Früher hatten wir hier in Harkebrügge sieben Einzelhändler, sieben Gastronomen, drei Bäcker, zwei Schlachter. Heute ist fast alles verschwunden. Das Thema der Landflucht wird immer wichtiger“, sagt Heinz Frerichs, der bei einer Vortragsveranstaltung in Ramsloh auf das Thema aufmerksam geworden ist.

Für ihn und KAB-Kollege Johannes Wernke sind die Folgen des demografischen Wandels in Harkebrügge gut spürbar. „Die Post ist schon lange weg und jetzt hat auch die Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg nur noch einen Geldautomaten. Nicht mal eine Überweisung kann man dort mehr abgeben. Ältere Menschen ohne Auto müssen dann mit dem Bus nach Barßel fahren“, sagt Wernke. Und da spielt auch das ÖPNV-System eine wichtige Rolle. „Nach Barßel kann man von Harkebrügge aus noch jede Stunden fahren. Nach Friesoythe vielleicht zweimal am Tag. Will man aber in die Kreisstadt Cloppenburg, wird es richtig schwierig“, so Frerichs weiter.

Gleichzeitig spielt für Frerichs auch der Wegzug der jüngeren Bevölkerung eine Rolle. „Dafür brauchen wir natürlich auch geeignete Treffpunkte. Außer dem Pfarrheim gibt es vor Ort fast nichts. Natürlich haben wir immer noch ein reges Vereinstreiben, aber die Menschen, die ihr Haus hier bauen und auswärts arbeiten, sollen hier auch ihren Lebensmittelpunkt finden“, so Frerichs.

So soll die Diskussion allen Harkebrüggern das Thema vor Augen halten. „Natürlich hoffen wir, dass die Politiker und Ratsmitglieder auch bei diesem Thema etwas für uns machen können. Wenn das Thema weiter von Interesse ist, wollen wir vielleicht auch noch spezielle Referenten nach Harkebrügge holen“, so Frerichs weiter.

Ebenfalls soll es an dem Abend auch noch um anderen lokale Themen gehen.