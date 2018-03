Harkebrügge Geschafft: Mit 103 Gründungsstiftern und einem Startkapital von 69 500 Euro ist am vergangenen Freitagabend im Pfarrheim St. Marien in Harkebrügge die Bürgerstiftung „Dorfgemeinschaft Harkebrügge“ aus der Taufe gehoben worden. Die zahlreichen Gründungsstifter waren gekommen, um diesen großen Meilenstein für das Dorf Harkebrügge und seine Zukunft vor Ort mitzuerleben. Für diejenigen, die verhindert waren, besteht noch Zeit, die erforderlichen Unterschriften unter die Verpflichtungserklärung zu setzen.

Über die große Resonanz waren alle erstaunt. „Sie fragen nicht, was die Gemeinde für Sie tun kann. Sie sagen: Ich kann für die Gemeinschaft etwas tun“, lobte der ehemalige Landrat Hans Eveslage die Bereitschaft der Anwesenden, sich mit Geld und Zeit in die Stiftung einzubringen. Eveslage hatte sich im Vorfeld auch intensiv mit der Satzung beschäftigt. Die Unterschriften der Gründungsstifter stellten die formalen Weichen für die Aufnahme des Stiftungsgeschäfts.

Außerdem wurden auf der Versammlung die erforderlichen Wahlen für Vorstand und Stiftungsrat absolviert. In den Vorstand wurden Hans Eveslage, Hartmut Frerichs, Kerstin Block, Christa Cordes und Martina Teuber berufen. In den Stiftungsrat wurden Klaus Claassen, Marianne Erdmann, Bettina Gröneweg, Lena Ideler, Alwine Kurre, Eugen Merk, Johannes Wernke, Manuela Witten und Frank Worthmann bestellt.

Die gemeinnützige Stiftung ist laut Satzung eine Gemeinschaftseinrichtung von Bürgern für Bürger. „Im Rahmen ihres Satzungszwecks will sie bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftliche Vorhaben fördern, ausschließlich im Interesse des Dorfes Harkebrügge und ihrer Bürger“, heißt es in der Präambel. Was das konkret bedeuten kann, zeigte ein Ausblick auf mögliche Projektideen, die aus Spenden und Kapitalerlösen der Stiftung finanziert werden könnten. Es sollen gemeinnützige und mildtätige Projekte unterstützt und gefördert werden. Unter anderem im Bereich der Jugend- und Altenhilfe, des Sports, des Denkmalschutzes, der Heimatkunde, aber auch des Naturschutzes und der Landschaftspflege. „Es geht aber nicht nur ums Geld“, sagte Eveslage. „Um es mit Leben zu füllen, brauchen wir Menschen, die Zeit mitbringen.“

Auf den Weg gebracht hatte die Bürgerstiftung der Aktivkreis Harkebrügge. „Mit so einer großen Anzahl von Stiftern und der stolzen Summe ist ein tolles Ergebnis erzielt worden“, sagte Vorsitzender Thomas Tangemann. Einige würden bis zur Anmeldung der Stiftung sicher noch dazukommen.

„Wir haben heute den Grundstein für ein zukunftsweisendes Instrument für unseren Ort gelegt. Ein großes Dankeschön vom Aktivkreis an das Vorbereitungsteam und an alle Stifterinnen und Stifter. Unser Motto ,gemeinsam sind wir stark’ kann mit über hundert Gründungsmitgliedern nicht treffender sein“, freute sich Aktivkreisvorsitzender Tangemann, das Ziel einer Bürgerstiftung erreicht zu haben.

Der Sprecher der Bürgerstiftungen im Bundesverband Gebhard Hitzemann wertete das Ergebnis für einen Ort wie Harkebrügge deutschlandweit als einzigartig. Die Bürgerstiftung Harkebrügge dürfe das Ergebnis als „Stern am Horizont sehen“, so Hitzemann.