Höltinghausen Die Mitglieder des CDU-Ortsverbands Höltinghausen wählen am Dienstag, 25. September, auf ihrer Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Dat Holtinghuus“ (ehem. Lüken) einen neuen Vorstand. Wie kürzlich schon bei der Neuwahl im CDU-Gemeindeverband Emstek wird Heinz Janßen, der in den 70er, 80er und 90er Jahren schon fast 20 Jahre lang Ortsvorsitzender war und 2011 erneut diese Verantwortung übernommen hatte, nicht wieder kandidieren.

In der Mitgliederversammlung geht es ausschließlich um die Neuwahl des oder der Vorsitzenden sowie um die Wahl des Stellvertreters sowie um die Wahl für die Posten Schriftführer, Mitgliederbeauftragte und Beisitzer. Weitere Themen stehen nicht auf der Tagesordnung.

Ab 20 Uhr sind dann alle interessierten Höltinghauser und Höltinghauserinnen zu einer öffentlichen Bürgerversammlung eingeladen. Bürgermeister Michael Fischer wird zu dem Thema „Aktuelles aus der Gemeinde Emstek und speziell für Höltinghausen“ sprechen. Dabei wird es unter anderem um die Grundsanierung der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 178 (Hauptstraße) gehen. Die aktuelle Planung wird vom zuständigen Sachbearbeiter des Bauamts der Gemeinde Emstek vorgestellt. Es besteht die Erwartung, dass die Grundsanierung möglichst noch im Jahr 2019 erfolgen wird.

Besonders für die Familien sind die für den Kindergarten und die örtliche Krippe vorgesehenen Maßnahmen und die örtliche Grundschule wichtige Themen und damit auch weiteres Bauland für Familien in Höltinghausen, um die gute Infrastruktur auf dem Gebiet von Kinderbetreuung und Schule dauerhaft zu sichern.

Bei der allgemeinen Infrastruktur geht es auch um die Gemeindestraßen. Wichtig für die Höltinghauser ist auch die Frage der künftigen Unterbringung von Obdachlosen, nachdem das marode Gemeindehaus im Außenbereich an der Gemeindestraße Am Sportplatz vor einiger Zeit abgerissen worden ist, in dem die Gemeinde Emstek über viele Jahrzehnte Obdachlose untergebracht hatte. Auch die drei Höltinghauser CDU-Ratsmitglieder werden dabei sein und für die anschließende Aussprache gemeinsam mit dem Bürgermeister zur Verfügung stehen.

Alle Themen, die die Höltinghauser interessieren, können in dieser öffentlichen Veranstaltung angesprochen werden. Die örtliche CDU ruft alle Mitbürger auf, diese Gelegenheit zu einer umfassenden Information zu nutzen und auch ihre eigenen Anliegen zur Sprache zu bringen.