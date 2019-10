Frage: Drei Fälle von Gewalt gegen Polizisten auf einem Volksfest in einer bürgerlich-konservativen Kleinstadt. Fünf Beamte haben beim Cityfest Verletzungen davongetragen. Woher rührt Ihrer Meinung nach die zunehmende Gewalt gegen die Polizei?

Sieveke: Beim Cityfest kann Alkohol ein entscheidender Faktor gewesen sein. Jedoch ist auch eine allgemeine, zunehmende Respektlosigkeit im Umgang mit der Polizei festzustellen. Ich sehe das nicht ausschließlich als ein Problem zwischen Staat und Bürgern, sondern als gesamtgesellschaftliches Problem an. Ein zunehmend rauer gewordener Ton, Duldung von Gewalt, Hass und Hetze sowie Respektlosigkeit gegenüber staatlicher Obrigkeit sind nur einige Ursachen. Ein zunehmender Populismus trägt mit einfachen Parolen, die oft unwidersprochen bleiben und Ängste schüren, zur Verrohung der Gesellschaft bei. Gerade in den sozialen Netzwerken ist dies zu beobachten, wo ohne Konsequenz mit Hasskommentaren eingeschüchtert und Stimmung gemacht wird. Aber auch mangelnde Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, niedrige Frustrationstoleranzen und gesellschaftliche Veränderungen können mitursächlich sein.

Frage: Sie nennen das Stichwort Alkohol: Maßlos gesoffen wurde auch schon auf Dorf-Schützenfesten vor 50 Jahren. Hier und da eine Prügelei – alle konnten am Montag mit einem blauen Auge wieder zur Arbeit gehen. Was aber bringt einen 17-Jährigen dazu, einen Polizisten hinter seinem Rücken massiv anzugreifen?

Sieveke: Zur Motivation dieses Jugendlichen kann ich aktuell keine Angaben machen. Das wird eine Vernehmung eventuell aufdecken, sofern er dazu Angaben macht.

Frage: Subjektiv hat die Gewalt gegen die Polizei massiv zugenommen – weist das auch die Statistik für das Oldenburger Münsterland aus?

Sieveke: In den Kreisen Cloppenburg und Vechta können wir im Vergleich zum Vorjahr einen abnehmenden Trend feststellen – wobei das Jahr natürlich noch nicht vorbei ist. 2016 und 2017 gab es jeweils 35 Delikte. Seit einer Gesetzesänderung 2017 unterscheiden wir den Widerstand gegen Vollzugsbeamte und den tätlichen Angriff, der härter bestraft wird. Hier hatten wir im vergangenen Jahr 25 bzw. neun Fälle. Was das Cityfest angeht, gab es 2018 eine Straftat gegen Kollegen, diesmal bekanntlich drei.

Frage: Gewalt auf dem Cityfest ist gefühlt vor allem ein Problem jenseits der Zwei-Uhr-Marke: Würde es helfen, eine Sperrstunde einzuziehen?

Sieveke: Zeitliche Beschränkungen zum Ausschank von Alkohol und dem Abspielen von Musik in den offenen Bereichen des Cityfestes existieren bereits. Die Angriffe auf die Polizei fanden diesmal sowohl vor als auch nach der von Ihnen genannten Zwei-Uhr-Marke statt. Deshalb können wir über die Wirksamkeit einer Sperrstunde bzw. die Verschärfung der bestehenden zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage machen.

Frage: Gewalt gegen Polizisten: Wird das aus Sicht einen Polizisten hart genug bestraft?

Sieveke: Über eine Bestrafung hat die Justiz zu entscheiden. Die Politik hat der Polizei zuletzt deutlich den Rücken gestärkt, insbesondere durch die bereits erwähnte Neuschaffung des Straftatbestandes „Tätlicher Angriff gegen Vollzugsbeamte“.

Frage: Sollte die Polizei beim Cityfest mehr in die Vor- und Nachbesprechungen eingebunden werden?

Sieveke: Die Polizei nimmt traditionell ja schon an Vorbesprechungen mit dem Veranstalter, der Stadt sowie anderen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben teil. Dieser Austausch war bislang immer ausgesprochen positiv und förderlich für das Cityfest. Nachbesprechungen werden von uns anlassbezogen durchgeführt. Dazu ist nicht immer ein großer Rahmen notwendig.

Frage: Die Polizei setzt als Exekutive die Gesetze durch, die von der Legislative beschlossen wurden. Wenn nun immer häufiger das Gewaltmonopol des Staates in Frage gestellt wird, ist das eine vorübergehende Erscheinung oder ist das friedliche Zusammenleben grundsätzlich in Gefahr?

Sieveke: Kritisch sehe ich die Entwicklung, dass Teile der Bevölkerung die Autorität der Polizei und anderer staatlicher Institutionen nicht mehr akzeptieren. Aufmüpfiges Verhalten gegenüber der Polizei wie Auslachen, dumme Kommentare und andere Provokationen unterhalb der Strafbarkeit ist an der Tagesordnung. Leider müssen wir nicht nur bei größeren Veranstaltungen wie jetzt dem Cityfest Gewalt gegen Polizisten in Form von Beleidigungen, Bedrohungen und Aggressionen registrieren. Hier gilt es für uns, robust aufzutreten. Andererseits schützen wir als Polizei die Rechte eines jeden Bürgers und wollen mit unserer Präsenz das Sicherheitsgefühl stärken – deshalb bin ich auch ein großer Freund von Kontaktbeamten. Ich habe absolutes Vertrauen in unsere Rechtsstaatlichkeit. Unsere Demokratie ist auf Wehrhaftigkeit ausgelegt.