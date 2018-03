CDU will gelbe Tonne für Kreis

Kreis Cloppenburg Sie sind – gefühlt – ständig vergriffen, hier und da reißen sie, bei starkem Wind wehen sie über die Straße, und so mancher Zeitgenosse gebraucht sie für andere Dinge als für die Abfallentsorgung: Die Rede ist von den gelben Säcken – ein ständiges Ärgernis.

Die CDU-Fraktion im Kreistag hat nun die Faxen dicke und die Einführung einer so genannten gelben Tonne bei Landrat Johann Wimberg (CDU) beantragt. Darüber hinaus solle dem Bürger eine Wahlfreiheit zugebilligt werden: Wer weiterhin in gelben Säcken seinen Müll entsorgen wolle, könne dies auch künftig tun, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Hans Götting am Donnerstag auf ­NWZ-Nachfrage. Darüber hinaus solle eine 14-tägige Abholung beibehalten werden.

• In einem weiteren Antrag fordert die Kreis-CDU, dass der Landkreis Cloppenburg ab dem 1. August 2018 für alle Kinder ab dem dritten Lebensjahr die Kosten für Tagesmütter übernimmt. Diese Kostenübernahme solle unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Landes Niedersachsen über die Übernahme dieser Kosten erfolgen, heißt es in dem Antrag weiter. Hintergrund des CDU-Vorstoßes ist der Beschluss der Landesregierung, ab dem 1. August die Elternbeiträge auch für das erste und zweite Kindergartenjahr zu übernehmen. Eltern, die ihre Kinder nicht in einem Kindergarten, sondern bei einer Tagesmutter oder ähnlichen Einrichtung unterbringen wollten und müssten, dürften nicht schlechtergestellt werden. Die Kosten werden für circa 190 Kinder bei etwa 200 000 Euro liegen.