Corona-Krise: Bürgermeister fordern finanzielle Hilfen für Kommunen

Kreis Cloppenburg In einem offenen Brief haben der Geschäftsführer und der Vorsitzende des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds (NSGB/Kreisverband Cloppenburg) den NSGB-Präsidenten Dr. Marco Trips aufgefordert, sich vor dem Hintergrund der Corona-Krise für die Finanzen der Kommunen im Land stark zu machen. So gebe es in den Kommunen des Landkreises Cloppenburg schon die ersten Mitteilungen der Finanzämter, dass Gewerbesteuervorauszahlungen von Betrieben für 2020 gänzlich auf „Null“ gesetzt würden, schreiben der Lastruper Bürgermeister Michael Kramer (Geschäftsführer) und dessen Amtskollege aus Emstek, Michael Fischer (Vorsitzender). Beispiel: Die Gemeinde Lastrup treffe dies derzeit bei einem eigenen Haushaltsansatz für 2020 von 4,6 Millionen Euro besonders hart. Alleine durch kürzlich eingegangene Mitteilungen muss der Veranlagungszeitraum 2020 um 1,5 Mio. Euro reduziert werden. Das bedeute ein Rückgang um ein Drittel des Haushaltsansatzes. Weitere Anpassungen seien zu befürchten.

Diese finanziellen Einschnitte seien auch in anderen Kommunen zu verzeichnen und gefährdeten akut die Finanzlage der Kommunion. So habe der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, bereits einen eigenen Rettungsfonds für die Kommunen gefordert. Es müsse nicht nur eine Lösung für die Wirtschaft, sondern auch für die Kommunen im Land geben. Es stehe gerade in den Kommunen sehr viel auf dem Spiel.