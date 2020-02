Kreis Cloppenburg Werden im Landkreis Cloppenburg noch mehr Plätze in Kindertagesstätten benötigt? In welcher Gemeinde sollte ein Kindergarten erweitert werden? Um auf diese Fragen zielgerichtet antworten und reagieren zu können, hat der Kreistag 2018 beschlossen, eine Kindergartenbedarfsplanung und eine Krippenstatistik zu führen. Die aktuellen Zahlen zum Stichtag 1. Oktober 2019 liegen nun vor.

99,5 Prozent der Kinder, die 2015 geboren wurden, besuchen im Landkreis Cloppenburg einen Kindergarten. In dem Jahr wurden 1812 Kinder geboren, 1803 werden in einem Kindergarten betreut. In einem Alter von fünf Jahren – zum Stichtag im Oktober 2019 – besuchen nur noch 90,7 Prozent der Kinder (1792 Geburten 2014 und 1626 Kindergartenkinder) eine Betreuungseinrichtung.

1637 Kinder in den Kindergärten im Landkreis Cloppenburg sind im Jahr 2016 geboren und waren damit zum Stichtag drei Jahre alt. Das entspricht ungefähr einem Anteil von 87,3 Prozent.

191 Kinder in den Kindergärten waren im Oktober jünger als drei Jahre. Das liegt laut Aussagen der Kreisverwaltung an anderen Betreuungsmöglichkeiten – etwa der Krippe oder Tagespflegepersonen.

163 Plätze fehlen laut der Berechnung der Kreisverwaltung in der Stadt Cloppenburg. Das ist die Differenz zwischen den in der Kreisstadt lebenden Kindern der Jahrgänge 2016 bis 2018 und der Zahl der Betreuungsplätze. Diese Zahl wird von Stadt-Pressesprecherin Benita Meyer bestätigt. Allerdings umfasse die Statistik nicht die Nachmittags- sowie Ganztagsplätze und sei daher nicht vollumfänglich aussagekräftig.

Zudem nutze die Stadt eine andere Belegungsquote, nämlich nur 90 Prozent. Der Landkreis gehe von 100 Prozent aus. „90 Prozent ist aus unserer Sicht realistischer, da viele Familien aus persönlichen Umständen gar keinen Platz oder nur einen Nachmittagsplatz benötigen. Für Krippenplätze rechnen wir mit einem Bedarf von 35 Prozent der Zwei- bis Dreijährigen“, führt Meyer weiter aus.

47 Plätze fehlen in der Gemeinde Emstek, acht in Löningen. 110 Kinder könnten laut der Berechnung nicht in den Kindergärten der Gemeinde Molbergen betreut werden.

Im Vergleich zum Vorjahr sei das Defizit weiter signifikant reduziert worden. Der Überschuss an Vormittagsplätzen beträgt landkreisweit 90 Vormittagsplätze. „Der landkreisweite Bedarf an Vormittagsplätzen – unabhängig vom jeweiligen Bedarf der einzelnen Stadt oder Gemeinde – ist mit den vorhandenen Vormittagsplätzen nun abgedeckt“, heißt es von der Kreisverwaltung.

Dass dieser Fehlbedarf nur theoretischer Natur ist, zeigt sich mit dem Blick in die Gemeinde Emstek.

19tatsächlich freie Plätze stehen den theoretisch 47 fehlenden Plätzen in der Gemeinde Emstek gegenüber, teilte Bürgermeister Michael Fischer auf Nachfrage der NWZ mit. „Daraus ergibt sich, dass nicht alle Kindergartenkinder einen Platz in Anspruch nehmen. Die Gemeinde Emstek konnte in den letzten Jahren alle Kinder mit einem Kindergartenplatz versorgen.“

Trotzdem sei man bemüht, in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinde dem Anspruch aller Eltern gerecht zu werden. Deswegen solle der Ausbau der Kindertagesstätten in Emstek, Höltinghausen und Hoheging/Kellerhöhe/Bürgermoor vorangetrieben werden, so Fischer. In Emstek und Hoheging seien Neu- beziehungsweise Ersatzbauten geplant. In Höltinghausen werde es eine umfangreiche Erweiterung und Sanierung geben, so Fischer.

1490 Plätze gab es kreisweit in den Krippen. Insgesamt sind das 101 Krippengruppen und eine Auslastung von 88 Prozent. Die Zahl der Plätze hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. 2010 gab es beispielsweise noch 16 Gruppen mit 253 Plätzen. 828 Plätze standen im Jahr 2014 kreisweit zur Verfügung, im Jahr 2018 wurden schon 1320 Plätze angeboten.