Kreis Cloppenburg Eine Erweiterung der Öffnungszeiten der Grünsammelstellen und eine deutliche Senkung der Gebühren für Grünabfälle hat die Gruppe FDP/Tabeling im Kreistag beantragt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Änderungen sollen bereits in diesem Frühjahr eintreten, wünschen die Politiker.

Die Gruppe möchte die Attraktivität der Grünannahmestellen im Kreisgebiet erhöhen, in dem vor allem an den Wochenenden der ihrer Meinung nach bestehende Bedarf nach längeren Öffnungszeiten erfüllt wird. „Unser Vorschlag hierzu ist, die Öffnungszeiten am Freitag auf 18 Uhr und am Samstag auf 14 Uhr anzuheben. Wir bitten, eine Verlängerung der Öffnungszeiten am Wochenende dahingehend zu prüfen oder auch Alternativen vorzuschlagen“, heißt es im Antrag.

„Öffentliches Laub“ im Herbst sei häufig Anlass für Streit und Ärger. Die Kommunen könnten hier aus Sicht der Gruppe Arbeitszeit und damit Steuergelder sparen, wenn Bürger dieses Laub mit entsorgen. Dies erfolge mutmaßlich nicht, da Abfallgebühren anfielen. Deswegen solle die Höhe der Gebühren deutlich reduziert werden – um den Bürger zu entlasten, in der Folge aber auch die Kommunen. Im ersten Schritt sei eine Halbierung der Gebühren angemessen. Bis 2023 solle eine Reduzierung bis zur Freistellung der Gebühren für Mengen in einem haushaltsüblichen Umfang erfolgen.