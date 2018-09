Kreis Cloppenburg „Je mehr Geld man hat, desto mehr streitet man sich darum“, stellte Dr. Irmtraud Kannen (Grüne) während der Kreistagssitzung am Dienstagabend treffend fest. Schließlich sorgte der Tagesordnungspunkt „Nachtragshaushalt 2018“ mit Anträgen zur Senkung der Kreisumlage für große Diskussionen. Die Kreisumlage, die die Kommunen an den Kreis bezahlen, ist die Haupteinnahmequelle des Landkreises, da dieser keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen hat.

Während sich die CDU-Fraktion für eine Senkung um zwei auf 38 Punkte im laufenden Haushaltsjahr 2018 einsetzte, forderte die SPD-Fraktion in ihrem Antrag sogar, die Kreisumlage rückwirkend zum 1. Januar auf 34 Punkte zu senken. „Der Landkreis schwimmt im Geld“, sagte Hans Meyer (SPD) und zitierte aus dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich: „Soweit die anderen Erträge eines Landkreises seinen Bedarf nicht decken, ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und gemeindefreien Gebieten zu erheben“, heißt es dort in Paragraf 15. „Der Bedarf ist hier aber mehr als gedeckt“, meinte Meyer und ergänzte: „Es wäre nur fair, wenn wir unseren unerwarteten Jahresüberschuss 2017 in Höhe von gut 22 Mio. Euro mit unseren kommunalen Brüdern teilen. Sowieso ist es nicht angebracht, dass der Kreis Reichtümer ansammelt.“

Die FDP-Fraktion schloss sich dem Antrag der SPD an. „Wir dürfen die Gemeinden nicht ausbluten lassen, sondern müssen sie entlasten“, sagte Yilmaz Mutlu. Zudem wolle seine Fraktion noch einen weiteren „krassen Schritt“ gehen: „Wir fordern, dass im nächsten Jahr keine Kreisumlage erhoben wird.“

Wenig Verständnis für diese harten Forderungen gab es dagegen aufseiten der CDU. „Auch die Städte und Gemeinden haben gute Einnahmen. Daher reicht eine Senkung der Kreisumlage um zwei Punkte“, erklärte Fraktionschef Hans Götting. Schließlich habe auch der Landkreis viele Projekte zu stemmen – so müsste man in den nächsten Jahren mehr als 60 Millionen Euro in die Schulen stecken, sagte er.

Landrat Johann Wimberg (CDU) verwies in der Diskussion auf die nächsten Haushaltsberatungen in gut zwei Monaten: „Dann werden wir wieder über eine Senkung der Kreisumlage sprechen. Vielleicht möchten Sie sich bis dahin auch noch Spielräume erhalten“, sagte er in Richtung SPD und FDP. In der Folge der Diskussion wurde der SPD-Antrag bei 14 Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt. Die Senkung um zwei Punkte wurde mit elf Gegenstimmen und drei Enthaltungen mehrheitlich beschlossen.

Mit neun Gegenstimmen wurde zudem die Umwandlung der Überschussrücklage in Basisreinvermögen beschlossen. Mit dem Jahresüberschuss von 2017 steigt die Rücklage auf gut 85 Millionen Euro an. Der neue Beschluss sieht vor, dass künftig, sofern die Rücklage 15 Prozent der Bilanzsumme erreicht (2017: knapp 54 Millionen Euro), der darüber hinausgehende Teil in Basisreinvermögen umgewandelt wird.