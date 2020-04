Masken im Rathaus tragen

Kreis Cloppenburg Der Landkreis Cloppenburg sowie die 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben sich am Montag einvernehmlich auf ein weiteres einheitliches Vorgehen bei der Corona-Pandemie verständigt. Oberste Priorität habe dabei weiterhin, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und die Infektionskette zu unterbrechen, heißt es in einer am Dienstag vom Landkreis Cloppenburg veröffentlichten Pressemitteilung.

Landrat Johann Wimberg (CDU) und die Bürgermeister seien sich einig, dass die Kommunalverwaltungen zunächst weiterhin geschlossen bleiben müssen. In den Rathäusern und im Kreishaus in Cloppenburg könnten aber Anliegen der Bürgerinnen und Bürger nach wie vor auf postalischem, elektronischem oder telefonischem Weg an die Verwaltungen gerichtet werden. Nur bei unaufschiebbaren Sachverhalten könne ein Termin vor Ort bei der jeweiligen Behörde vereinbart werden, hieß es. Mit einem Termin könne dann das jeweilige Rathaus beziehungsweise das Kreishaus aufgesucht werden.

Ab dem kommenden Montag, 27. April, sollen Besucherinnen und Besucher in den Rathäusern und im Kreishaus möglichst einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Bürgermeister und der Landrat appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, sich bis dahin mit einem Mundschutz auszurüsten.

Für die Notbetreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen, -horten und -tagespflegen werde derzeit kreisweit eine gemeinsame Checkliste erarbeitet, anhand derer vor Ort über die Aufnahme eines Kindes in die Notbetreuung entschieden wird. Die Beiträge für die Kinderbetreuung werden auch weiterhin ausgesetzt, so die kommunalen Spitzenvertreter.