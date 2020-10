Neue Regeln: Stadtverwaltung weist auf Maskenpflicht hin

Kreis Cloppenburg Aufgrund der steigenden Zahlen ergeben sich für einige Veranstaltung Veränderungen.

• Wochenmarkt

Die Stadtverwaltung weist noch einmal auf die Maskenpflicht auf dem Cloppenburger Wochenmarkt – donnerstags von 14 bis 18 Uhr – hin. Zudem bittet sie um Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Metern zu den anderen Besuchern.

• Nicht Verkaufsoffen

Das Cloppenburg Marketing (CM) hat den für den 8. November geplanten verkaufsoffenen Sonntag abgesagt. „Angesichts der hohen Infektionszahlen der vergangenen Tage halten wir es für unverantwortlich, den verkaufsoffenen Sonntag anzubieten“, sagte CM-Geschäftsführer Hubert Kulgemeyer. Die Absage sei in enger Absprache mit der Stadtverwaltung und dem Kreis erfolgt.

• Kabarett-Termin

Das Kabarett mit Werner Momsen am Freitag, 30. Oktober, findet aufgrund der reduzierten Platzzahl von 67 Plätzen in zwei Vorstellungen statt: Die erste beginnt um 18 Uhr, die zweite folgt um 20.15 Uhr. Die Karten für den 24. April müssen zur Neuvergabe der Sitzplätze umgetauscht werden. Dazu wenden sich Besucher an Nordwest-Ticket und teilen per E-Mail (info@nordwest-ticket.de) die gebuchte Sitzplatzreihe und -nummer mit. Das gilt nicht für die bereits umgetauschten Karten für die Vorstellung um 18 Uhr.