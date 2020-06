Politik: CDU-Fraktion lehnt Halbierung der Kreisumlage ab

Kreis Cloppenburg Als völlig unrealistisch bezeichnet der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Hans Götting (Löningen), die Forderung der SPD nach einer für 2020 rückwirkenden Senkung der Kreisumlage um mindestens 18 Prozentpunkte. Dieses wäre – so Götting – eine Halbierung des aktuellen Kreisumlagehebesatzes von 36 Punkten und würde das Haushaltsdefizit auf fast 40 Millionen Euro erhöhen. Mit der Kreisumlage, die von den 13 Städten und Gemeinden aufgebracht wird, finanziert sich der Landkreis im Wesentlichen.

Ganz konkret bedeute dieses für den Landkreis in 2020 einen Einnahmeverlust von circa 37 Millionen Euro. Hinzu käme das bereits im Haushaltsplan 2020 ausgewiesene Defizit von 2,7 Millionen Euro. Wenn man dem Antrag der SPD folge, fehlten dem Landkreis somit zur Finanzierung seiner umfangreichen Aufgaben und Investitionen im laufenden Haushaltsjahr enorme Mittel. Der Landrat müsste sich überlegen, ob er dann eine Haushaltssperre verfügen müsse.

Bei einem derartigen finanziellen Szenario sei der Landkreis finanziell nicht mehr ausreichend handlungsfähig, um im Rahmen seiner Ausgleichsfunktion die vielfältigen freiwilligen Leistungen für die Entwicklung der Kommunen zu finanzieren. Auch die geplanten hohen Investitionen in 2020 und in den Folgejahren – vor allem im schulischen Bereich – könnten nicht mehr realisiert werden, meint Götting.

Die SPD wolle ganz offensichtlich die Einnahmeausfälle aufgrund der an die Kommunen zurückzuzahlenden Kreisumlagemittel durch eine Aufnahme neuer Kredite bzw. durch die Verwendung von Rücklagen ausgleichen. Dieses sei populistische Politik auf Kosten der Städte- und Gemeinden, die dies letztlich wieder durch die Kreisumlage ausgleichen müssten, so Götting.

Die CDU-Fraktion halte „eine überzogene Kreditaufnahme“ in dem Maße für nicht verantwortbar. Auch ein Zugriff auf zweckgebundene Rücklagenmittel sei nicht zulässig. Die Entwicklung des Kreishaushaltes sei – so Götting – derzeit im Detail überhaupt noch nicht vorhersehbar. „Natürlich werden die durch die Corona-Pandemie wegbrechenden Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden auch Auswirkungen auf den Kreishaushalt haben, zumal die Erhebung der Kreisumlage auch von der Steuerkraft der Gemeinden abhängt. Der Landkreis wird diesen Effekt aber erst im nächsten Jahr deutlich zu spüren bekommen“, merkt Götting an.

Die CDU-Fraktion halte den Vorschlag der SPD daher für illusorisch und nicht vertretbar und habe in ihrer jüngsten Fraktionssitzung einvernehmlich beschlossen, den Antrag der SPD auf Halbierung der Kreisumlage abzulehnen.

Die Fraktion werde die weitere Entwicklung – auch in Bezug auf kommunale Rettungsschirme durch Bund und Land – abwarten und in Zusammenhang mit den Beratungen für einen vermutlich erforderlichen Nachtragshaushalt verantwortungsbewusste Vorschläge machen.