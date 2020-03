Wettbewerb soll verlegt werden

Kreis Cloppenburg Circa 35 Dörfer aus dem gesamten Landkreis Cloppenburg woll(t)en sich in diesem Jahr an dem 21. Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen. Die derzeitige Corona-Krise hat allerdings den Zeitplan gehörig durcheinandergewirbelt. Die Auftaktveranstaltung am 22. April ist bereits abgesagt. Und dass eine Auswahlkommission noch vor den Sommerferien alle teilnehmenden Dörfer besichtigt, erscheint derzeit utopisch.

Die Cloppenburger Kreisverwaltung will sich deshalb für eine Verschiebung des bundesweiten Wettbewerbs in das Jahr 2021 stark machen, erklärte Landrat Johann Wimberg (CDU) am Dienstag im Kreistag. Die Kreisverwaltung hat deshalb Kontakt mit dem Niedersächsischen Landkreistag aufgenommen. Von dort wird aufgrund entsprechender Anfragen mehrerer Niedersächsischer Landkreise voraussichtlich nach Ostern versucht, beim Bund eine Verschiebung des Bundeswettbewerbes und damit auch aller vorgelagerten Landes- und Kreiswettbewerbe um ein Jahr zu erreichen. Falls der Bund keine Verschiebung wolle, könnten die Bereisungen notfalls auch in den Herbst verlegt werden, so Wimberg.