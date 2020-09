Betrifft: „Da ist Druck auf dem Kessel“ (NWZ vom 21. August zur Situation der Pflegekräfte).

Intensivpatient Pflege, seit den 1980er Jahren ist das Gesundheitssystem bewusst von der Politik an die Wand gefahren. Gesundheit ist nicht zum Nulltarif zu bekommen. Zurzeit gibt es eine breite Debatte um einen „Pflegenotstand“ in Deutschland und im Landkreis Cloppenburg. Das liegt an der erheblich gestiegenen Problematik und an den vielen Stimmen aus dem häuslichen ambulanten wie (teil-)stationären Pflegebereich, die auf Missstände aufmerksam machen. Die Regierungskoalition hat daher unter anderem die „Konzertierte Aktion Pflege“ ins Leben gerufen, und das Ergebnis liegt vor. Wie setzt Niedersachsen das Ergebnis um? Das Feld der Altenpflege leidet unter Zeit-, Geld- und Personalmangel bei gleichzeitigem Anstieg an pflegebedürftigen Menschen. Das häusliche Pflegepotenzial schrumpft, Fachkräfte gibt es nicht genug. Wer Auszubildende schon in der Ausbildungszeit verheizt, muss sich nicht wundern, dass sie nach der Ausbildung gehen. Alle Parteien haben bisher versagt, weil sie nicht das Umsetzen, was Berufsverbände fordern.

Verschärft hat die Situation Covid-19: Diese Krise muss ein Weckruf sein für Politiker und die Gesellschaft, die erforderlichen Investitionen in die Vorbereitung von Notsituationen zu tätigen und sich die Vulnerabilität unserer Versorgungsketten anzuschauen. Die Corona-Krise zeigt allerdings auch, dass das deutsche auf Effizienz getrimmte Gesundheitswesen in vielen Bereichen nicht gut auf Epidemien und andere Katastrophen eingerichtet und vorbereitet ist, es beginnt mit der geringen Ausstattung mit Pflegefachpersonal über die Versorgungsketten, sektorübergreifende Zusammenarbeit, mangelnde Gesundheitskompetenz der Bevölkerung bis hin zu der Frage, warum die Kompetenz der größten Berufsgruppe im Gesundheitswesen – Pflege – in den Expertenrunden für den Krisenfall kaum eingebunden wird. Regelmäßige Corona-Tests für Pflegende nicht in Sicht, das Sozialministerium in Niedersachsen erachtet dieses als nicht notwendig. Für medizinisches Personal sind unterdessen regelmäßige Tests nicht vorgesehen. Ein Schlag ins Gesicht für die Pflege, Urlaubertestungen ja, Pflege nein. Pflege ist ein toller Beruf, aber die politischen Rahmenbedingungen stimmen nicht mehr im 21.Jahrhundert.

Diana Hömmen Benstrup