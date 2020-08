Aktuell 66 Covid-19-Infizierte: 214 positive Coronatests und 148 Genesene im Landkreis Cloppenburg

Landkreis Cloppenburg Zwölf positive Corona-Tests zählte das Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg am Dienstag, 13 Uhr. Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen ist damit auf 214 gestiegen. Die neuen positiven Testergebnisse liegen aus sechs kreisangehörigen Städten und Gemeinden vor. Vier Neu-Infizierte wohnen in Garrel, drei in Cloppenburg, zwei in Cappeln, und jeweils ein positiver Test stammt aus Emstek, Lastrup und Lindern.

Die Statistik wurde wegen eines Zählfehlers um eine bislang positiv getestete Person bereinigt, teilt der Landkreis mit. Da zeitgleich zehn Personen in der Statistik als genesen gelten, zählt der Landkreis derzeit 66 aktuelle Coronafälle. 148 Personen gelten insgesamt als genesen, eine Person wird weiterhin stationär behandelt. In 206 Fällen wurde Quarantäne angeordnet, so der Landkreis.

Landrat Johann Wimberg blickt besorgt auf die weiter deutlich ansteigenden Corona-Fallzahlen im Landkreis Cloppenburg. Grundsätzlich überraschten den Landkreis die steigenden Zahlen nicht, erklärte der Landrat. Doch die Dynamik, die überwiegend von Reiserückkehrern ausginge, habe mittlerweile eine Größenordnung angenommen, die nicht zu unterschätzen sei.

Er sei nicht nachzuvollziehen, wie unbesorgt offenbar einige Deutsche im Ausland unterwegs seien. Für Reisen in Risikogebiete, die nicht zwingend erforderlich sind, habe er kein Verständnis, erklärte der Landrat weiter. Man bringe sich und andere in Gefahr, wenn man nicht weiterhin auf die einzuhaltenden Regeln achte, erklärte Wimberg.

Seit Samstag gilt auch im Kreis Cloppenburg die Verpflichtung, dass sich Rückkehrer aus Risikogebieten auf Covid-19 testen lassen müssen.