Allgemeinverfügung Veröffentlicht: Landkreis Cloppenburg schränkt öffentliches Leben weiter ein

Landkreis Cloppenburg Eine Allgemeinverfügung und damit einhergehend noch weitere Beschränkungen für das öffentliche Leben hat der Landkreis Cloppenburg am Dienstag erlassen. Dies ziele auf die Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ab, teilt der Landkreis in einer Pressemitteilung mit.

Nach der Allgemeinverfügung, die nach Rechtslage am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung in den Tageszeitungen in Kraft tritt, sind folgende Einrichtungen geschlossen:

• Bars, Clubs, Kulturzentren, Diskotheken, Kneipen, Cafés, Eisdielen und ähnliche Einrichtungen

• Theater, Konzerthäuser, Museen, Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen und unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnissen

• Messen, Ausstellungen, Kinos, Zoos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeit-aktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen

• Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen

• der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios, Saunen und ähnliche Einrichtungen (z. B. Solarien)

• Alle Spielplätze einschließlich Indoor-Spielplätze

• alle Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center, einschließlich der Verkaufsstellen in Einkaufscentern.

Ausdrücklich ausgenommen von der Schließung sind der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, der Großhandel und Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich.

Verboten sind außerdem weiterhin Zusammenkünfte beispielsweise in Vereinen oder auch bei Volkshochschulen. Gleiches gilt für Zusammenkünfte in kirchlichen Einrichtungen jeder Glaubensrichtung. Der Landkreis untersagt alle öffentlichen Veranstaltungen – ausgenommen Sitzung kommunaler Vertreter und Gremien. Mehr als zehn Personen dürfen sich nicht mehr im Freien treffen, untersagt sich auch alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern – ausgenommen davon sind Beerdigungen im Familienkreis. Laut Landkreis fallen unter den Veranstaltungsbegriff weder der öffentliche Personennahverkehr noch der Aufenthalt bei der Arbeit.

Das Bürgertelefon des Landkreises werde personell aufgestockt und für Fragen zum Coronavirus auch am Wochenende besetzt. Am Samstag und Sonntag werden Anrufe zwischen 9 und 12 Uhr unter Telefon 04471/15-555 angenommen. Werktags ist das Bürgertelefon zwischen Montag und Donnerstag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr erreichbar.

Das Medienzentrum des Landkreises Cloppenburg ist ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Tourist Information von Stadt und Landkreis am Kreishaus ist ebenfalls geschlossen. Der Vortrag von Ahmad Mansour, der am Mittwoch, 29. April, im Kreishaus stattfinden sollte, ist abgesagt.

Ab Mittwoch, 18. März, sind außerdem die Zulassungsstellen in Friesoythe und Löningen für den Publikumsverkehr gesperrt. Auf alle Buslinien im öffentlichen Personennahverkehr wird ab Donnerstag der Ferienfahrplan angewendet. Welche Fahrten noch durchgeführt werden, ist den ausgehängten Fahrplänen zu entnehmen.