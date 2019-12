Landkreis Cloppenburg Die Kreisumlage soll bei 36 Prozentpunkten bleiben. Das fordert die CDU-Kreistagsfraktion nach ihren Beratungen zum Haushaltsplanentwurf 2020 in einer Pressemitteilung. Mit der Kreisumlage, die die 13 Städte und Gemeinden zahlen, finanziert sich der Landkreis im Wesentlichen. Die SPD hatte jüngst eine Senkung der Kreisumlage auf 32 Punkte gefordert.

Der Landkreis plane – so CDU-Fraktionschef Hans Götting – 2020 Investitionen in einem Umfang von 56 Millionen Euro. Diese beträchtliche Investitionstätigkeit werde auch in der mittelfristigen Planung weiter fortgesetzt und erfordere auch in den Folgejahren immense finanzielle Mittel. Man werde damit in vielen Bereichen zu einer positiven Entwicklung des Landkreises beitragen. Angesichts des hohen Investitionsvolumens in den nächsten Jahren sei eine Senkung der Kreisumlage nach Auffassung der Fraktionsmitglieder nicht vertretbar, so Götting. Hinzu komme, dass der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 im Ergebnishaushalt ein Defizit von rund 2,8 Millionen Euro aufweise.

Man folge mit der Beibehaltung des Kreisumlagehebesatzes von 36 Punkten auch dem Ansinnen der Bürgermeister, die zum Haushalt 2019 vorgeschlagen hätten, die Kreisumlage in dieser Höhe für die Dauer von drei Jahren festzuschreiben, um dadurch eine gewisse Konstanz und Verlässlichkeit einkehren zu lassen. Dieses sei vom Kreistag auch so beschlossen worden.

Die Schaffung eines Frauen- und Kinderschutzhauses war ein weiterer Beratungsgegenstand der CDU-Haushaltsklausur. Der Bedarf für eine Einrichtung für Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt seien, sei unzweifelhaft gegeben. Mit der Planung eines Frauenhauses werde die CDU-Fraktion ebenfalls die Errichtung eines Kinderschutzhauses verbinden. Dazu werde die CDU beantragen, 100 000 Euro und zusätzlich 400 000 Euro als Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt einzustellen, um Planungen beginnen und auch über das Haushaltsjahr hinaus fortsetzen zu können.