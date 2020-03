Coronavirus: Landrat erwartet weitere Verschärfungen

Landkreis Cloppenburg Die Kreisverwaltung des Landkreises Cloppenburg bleibt ab dem heutigen Dienstag für den Publikumsverkehr geschlossen. Das teilte der Kreis am Montag mit. Der Dienstbetrieb werde auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Bürger, die dringende Angelegenheiten zu erledigen haben, werden gebeten, telefonisch oder per E-Mail Kontakt zum jeweiligen Sachbearbeiter aufzunehmen.

Die Zulassungsstelle im Kreishaus und die Außenstellen in Friesoythe und Löningen bleiben noch geöffnet, aber auch hier wird darum gebeten, nur in unaufschiebbaren Angelegenheiten vorbei zu kommen.

Die Entsorgungszentren und Wertstoffhöfe bleiben bis auf Weiteres geöffnet. Auch hier wird jedoch darum gebeten, Anlieferungen nur in unabweisbaren Fällen vorzunehmen. Landrat Johann Wimberg bittet die Bevölkerung um Verständnis für weitere Einschränkungen. Das Geschehen bleibe hoch dynamisch, womit weitere Änderungen und Verschärfungen zu erwarten seien. Darüber hinaus bittet der Landrat um Umsicht, Geduld und Solidarität mit den Menschen, die auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Für Hamsterkäufe gebe es überhaupt keinen Anlass, so der Landrat. Die Versorgungslage sei nach wie vor bestens organisiert, und leer gekaufte Regale würden täglich aufgefüllt. Wimberg kritisiert ferner die Verbreitung von Gerüchten und falschen Nachrichten in den sogenannten sozialen Netzwerken.