Landkreis Cloppenburg Die Verwaltung des Landkreis Cloppenburg und die zuständigen Gremien des Kreistages sollen sich nach dem Willen der SPD-Kreistagsfraktion mit den jüngsten Erdbeben im südlichen Bereich des Landkreises befassen. Das teilt der SPD-Kreisvorsitzende Detlef Kolde in einer Pressemitteilung mit.

„Wir möchten die ganz aktuelle Auseinandersetzung mit diesem Thema, weil wir befürchten, dass sich die Anzahl der zukünftigen Erdstöße vermutlich erhöht und dass die Erdstöße auch zukünftig deutlich stärker sein werden. Hierfür sprechen doch die jetzigen Erkenntnisse“, sagt Kolde.

Hintergrund sind die Erdbeben, die seit Ende September immer wieder die Region rund um Lastrup und Hemmelte heimgesucht haben, sagt die SPD. Gespräche mit Anwohner hätten den Sozialdemokraten aufgezeigt, dass die Erdstöße ein „mulmiges Gefühl“ ausgelöst hätten und Ängste hervorriefen. In der Nacht zum 1. Oktober bebte es in den Ortschaften Lastrup und Essen, das Beben wurde mit einer Stärke von 3,6 angegeben. Bereits einige Tage zuvor hatte es Erdstöße mit einer Stärke von 3,1 gegeben. Zuletzt bebte die Erde am Rand eines Erdgasfeldes in Hemmelte in der Nacht zum 18. Oktober mit einer Stärke von 2,5.

Das zuvor stärkste Erdbeben in dem genannten Gebiet wurde laut der Sozialdemokraten im Mai 1993 registriert – es komme also zurzeit zu einer Häufung der Erdstöße. „Wir erhoffen uns Erkenntnisse und Daten, inwieweit wir zukünftig in diesem Bereich von Erdbeben betroffen sein könnten. Dazu bedarf es einer Ursachenerforschung von Fachleuten, um so Analysen für zukünftige Fälle realistisch abschätzen zu können“, teilt Kolde weiter mit.

Aus diesem Grund soll der Tagesordnungspunkt „Aufarbeiten der bisherigen Erdbeben im Landkreis Cloppenburg und Analyse zukünftiger Erdstöße in den betroffenen Gebieten“ auf die Tagesordnung der zuständigen Gremien auf Kreisebene gesetzt werden.