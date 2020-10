Schutzschirm: Kreis-SPD will Kreisumlage für 2020 halbieren

Landkreis Cloppenburg Eine Halbierung der Kreisumlage rückwirkend für das Haushaltsjahr 2020 fordert die SPD-Kreistagsfraktion. Das geht aus einem Antrag hervor, den der Fraktionsvorsitzende Hans Meyer im Namen der SPD veröffentlich hat. Mit der Kreisumlage, die von den 13 Städten und Gemeinden bezahlt wird, finanziert sich der Landkreis im Wesentlichen.

Die Corona-Epidemie treffe die Städte und Gemeinden durch fehlende Steuereinnahmen und eine Steigerung der Ausgaben besonders hart. Deshalb hatte die SPD-Kreistagsfraktion im Mai einen kommunalen Schutzschirm gefordert, damit die Kommunen auch weiterhin ihre Aufgaben erfüllen können.

Inzwischen hat der Bund zusammen mit den Ländern einen Rettungsschirm von über zehn Milliarden Euro gespannt, und der Bund stellt den Kreisen 3,4 Milliarden für die Kosten bei der Grundsicherung zur Verfügung. Sowohl Bund als auch Länder verschulden sich in erheblichem Maße.

„Und was tut der Landkreis für seine Kommunen, die in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass der Landkreis über 70 Millionen an Schulden tilgen konnte. Er verteilt Almosen – zwei Punkte Kreisumlage, circa vier Millionen Euro“, heißt es in dem Antrag.

Auf die Forderung für eine Halbierung der Kreisumlage habe die CDU-Kreistagsfraktion im Mai bereits mit Ablehnung reagiert. Begründet wurde die Haltung damit, dass so das Haushaltsdefizit auf fast 40 Millionen Euro steigen würde und eine Haushaltssperre zu befürchten sei.

„Schaut man sich jetzt im Nachtragshaushalt 2020 die Haushaltsentwicklung an, stellt man aber fest, dass sich die Liquidität gegenüber dem Haushalt 2020 um 22,5 Millionen – inklusive Schuldentilgung von 7,4 Mio. Euro – verbessert“, so die SPD-Kreistagsfraktion.

Das Basisreinvermögen dürfte sich trotz Coronazeiten erhöhen. Die Liquidität des Kreises sei also auch bei einer Halbierung der Kreisumlage gesichert. Die fehlenden Einnahmen könnten problemlos aus den Rücklagen gedeckt werden, heißt es in dem Antrag.

„Wir sind uns natürlich darüber im Klaren, dass dieser finanzielle Kraftakt nur für ein Jahr gelten kann. Für 2021 wird die Höhe der Kreisumlage dann neu festgesetzt werden müssen“, sagt die Kreis-SPD.

Eine Gesamtentlastung von ca. 37 Millionen Euro für 2020, wie von der Kreis-SPD beantragt, wäre eine wirksame Unterstützung für die Kommunen. Almosen von 4 Millionen Euro, wie von der CDU vorgeschlagen, hätten die Kommunen nicht verdient. „Solidarität darf keine Einbahnstraße sein.“