Umfrage: Cloppenburg leicht vor Friesoythe

Landkreis Die Resonanz auf den Landkreis-Cloppenburg-Check ist enorm. Am Freitag, also eine Woche nach Start der NWZ-Umfrage, wurden bereits 3300 Teilnehmer gezählt. Das zeigt, wie wichtig den Bürgern im Landkreis Cloppenburg ihre Heimat ist. Alle, die bislang noch nicht mitgemacht haben, können noch bis zum 6. Dezember Fragen zu ihrer Gemeinde oder ihrer Stadt beantworten. Das dauert nur wenige Minuten, hat für die abschließende Bewertung aber eine große Bedeutung.

Die meisten Teilnehmer kommen bislang aus Cloppenburg. Jede fünfte Umfrage wurde von einer Bürgerin oder einem Bürger aus der Kreisstadt beantwortet. Kurz dahinter liegen die Einwohner aus Friesoythe. Mit etwas Abstand folgen dann Barßel, Garrel, Saterland und Bösel. In puncto Teilnehmerzahl haben die Gemeinden Molbergen, Lindern, Lastrup und Essen noch deutlich Luft nach oben.

Die Umfrage steht unter der Fragestellung: Wie lebt es sich im Landkreis Cloppenburg? Abgefragt wird in 14 Kategorien. Nach einer Woche geht die erste Rund klar an Emstek. Diese Gemeinde schneidet derzeit am besten ab. Molbergen und Cappeln teilen sich bislang den letzten Platz. Wobei man betonen muss, dass die 13 Städte und Gemeinden des Landkreises insgesamt noch sehr dicht beieinander liegen. Bis zum Ende der Umfrage kann sich also noch einiges tun.

Mitmachen ist übrigens total einfach. Auf einer Skala von eins bis zehn können Sie Ihre Kommune in den unterschiedlichen Themenfeldern bewerten – anonym. Wir erfragen nur Ihre Altersgruppe, Ihr Geschlecht, Ihren Familienstand, Ihren Wohnort und ob Kinder in Ihrem Haushalt leben. In diesem Fall gibt es dann ergänzende Fragen zur Kinderbetreuung. Im Anschluss an die Umfrage können Sie zudem noch Anregungen, Wünsche und Themenvorschläge formulieren – wenn Sie möchten. Ab dem 23. Dezember bis Ende Januar gibt es im Rahmen einer Serie für jeden Ort eine Auswertung.