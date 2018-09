Löningen Löningens CDU-Stadtratsfraktion und Bürgermeister Marcus Willen sind am Mittwochabend im Rat mit dem Versuch gescheitert, mit weiteren drei Millionen bei der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest der EWE einzusteigen. Der Antrag wurde bei 14:14 Stimmen abgelehnt. Angenommen wurden die Pläne, in Angelbeck ein Dorfgebiet mit neuen Bauplätzen zu schaffen. Hier sollen mit einem anliegenden Landwirt noch Gespräche geführt werden. Mehrheitlich angenommen wurde der Antrag der CDU, am Marktplatz, Gelbrink und am Kirchturm das Parken mit Parkscheibe einzuführen.

Zu Beginn der Sitzung hatte Hans Marquardt (FDP) noch einmal seinen Rücktritt aus dem Stadtrat erklärt. Er wünschte dem „frischer“ gewordenen Rat alles Gute für seine Entscheidungen. Willen dankte dem langjährigen Ratsmitglied für dessen Engagement mit Blumen.

Willen hatte leidenschaftlich für das Drei-Millionen-Invest geworben. In den ersten zehn Jahren wären rund 110 000 Euro pro Jahr an Dividende in die Stadtkasse geflossen, was aus seiner Sicht die Haushaltslage verbessert hätte.

Die Stadt ist im Übrigen ist mit mehr als 20 Millionen verschuldet. Die drei Millionen hätten als Kredit aufgenommen werden müssen, was die Gegner abschreckte, zumal der Kredit nach den ersten zehn Jahren nur zu 79 Prozent abgetragen wäre. Und was nach dem Jahr 2028 mit dem „Geschäft“ wäre, vermochte niemand zu sagen. Abschreckend für die Gegner der Investition war auch eine Formulierung im Prospekt, in dem vor einem möglichen Totalverlust gewarnt wird.