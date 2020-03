Corona-Krise Im Landkreis Cloppenburg: Musiker zeigen Solidarität in Krisenzeit

Oldenburger Münsterland 13 Infizierte im Landkreis Cloppenburg, im Nachbarlandkreis Vechta sind 54 Personen an Covid-19 erkrankt. Das teilten die Pressestellen der beiden Landkreise am Wochenende mit.

Jeweils am Samstag und am Sonntag seien beim Cloppenburger Gesundheitsamt jeweils zwei positive Testergebnisse eingegangen. Insgesamt gibt es damit drei Infizierte in der Kreisstadt, eine infizierte Person in Friesoythe, vier in der Gemeinde Emstek, und jeweils einen Infizierten in der Gemeinde Garrel, Löningen, Barßel und Cappeln. Das Gesundheitsamt ermittelt mögliche Kontaktpersonen.

Insgesamt sind im Landkreis Vechta 54 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Schwerpunkte der bestätigten Corona-Fälle sind die Stadt Vechta und die Stadt Dinklage. Die Zahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden stieg am Wochenende auf 276.

Der Landkreis Vechta rät aufgrund der großen Infektionsgefahr dringend dazu nicht zwingend notwendige Arzttermine zu verschieben. Ärzte und Pflegepersonal sollen im Landkreis Vechta ab sofort nur noch mit einem Mundschutz arbeiten. Die Versorgungslage gestalte sich derzeit als schwierig. Daher versuche der Landkreis Vechta selbst Vorräte an Mundschutzmasken und Desinfektionsmitteln zu beschaffen.

Das am Sonntag von Kanzlerin Angela Merkel vorgestellte Kontaktverbot bewerten sowohl Cloppenburgs Landrat Johann Wimberg als auch sein Kollege Herbert Winkel aus Vechta positiv. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage und insbesondere hier bei uns im Kreisgebiet mit rasant steigenden Infektionszahlen ist das die absolut notwendige Entscheidung“, sagt Landrat Herbert Winkel. „Man muss das jetzt weiter beobachten, aber solange die getroffenen Maßnahmen gut funktionieren, sind möglicherweise auch weitere deutliche Verschärfungen und Ausgangssperren zu vermeiden“, mahnt Wimberg zur Vorsicht. Auch Winkel appelliert an die Bürger, das Kontaktverbot einzuhalten.

Schon vor dem Verbot hatten die Musiker im Landkreis Cloppenburg ein Zeichen gesetzt. Mit einer Fotocollage, die über viele Medien gestreut wurde, machten sie darauf aufmerksam, dass ihre Proben nur noch zuhause stattfinden – zum Schutz der eigenen Gesundheit und der der Allgemeinheit.