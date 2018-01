Ramsloh Das Interesse der CDU-Mitglieder an der Urwahl ihres Bürgermeisterkandidaten am Mittwochabend im Saal Dockemeyer in Ramsloh war überwältigend. Insgesamt 230 Mitglieder (von 314 im Gemeindeverband Saterland) waren gekommen, um ihre Stimmen abzugeben. Und die gestalteten die Wahl spannend.

Die drei Kandidaten Gerd Dumstorff, Martin Ehlers und Rigobert Naber hatten ihren Hut in den Ring geworfen. Im ersten Wahlgang scheiterte der Sedelsberger Dumstorff knapp an der absoluten Mehrheit von 115 Stimmen – ein Mitglied hatte nicht gewählt: Für Dumstorff votierten 112 Mitglieder, für Ehlers (Wilhelmshaven) 95 und für Naber (Scharrel) 22. Das machte eine Stichwahl notwendig, in dem die Wahl zwischen Dumstorff und Ehlers fallen sollte.

Und hier hatte Dumstorff mit 118 zu 110 Stimmen (zwei nicht abgegebene Stimmen) die Nase vorn – ein knappes Ergebnis, mit dem auch Dumstorff so nicht gerechnet hatte, wie er anschließend sagte. „Fantastische Konkurrenten“ habe er an seiner Seite gehabt, sagte Dumstorff, bevor er von einer Schar an Gratulanten umringt wurde – darunter Hubert Frye, der im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen den Chefsessel im Rathaus in Ramsloh geräumt hatte.

CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Dr. Michael Steenken hatte vor der Wahl die Mitglieder zu Geschlossenheit aufgerufen. „Das Schädlichste wäre, wenn wir uns selbst zerfleischen.“ Zunächst hatten sich die drei Kandidaten vorgestellt und die Chance genutzt, zum letzten Mal um Stimmen zu werben.

Die Bürger im Saterland sind am 25. Februar an die Wahlurnen gerufen. Für die Grünen tritt Thomas Otto an, für die UWG Heinrich Müller und Henning Stoffers für die SPD.