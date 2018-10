Ramsloh Der CDU-Gemeindeverband Saterland hat am Dienstagabend im Landgasthof Dockemeyer in Ramsloh-Hollen darüber mit Bürgern diskutiert, wie künftig mit der Straßenausbaubeitragssatzung in der Gemeinde verfahren werden kann. Dabei war auch die die Abschaffung der Straßenbaubeiträge im Gespräch.

Vor knapp 100 interessierten Bürgerinnen und Bürgern erfolgte zunächst eine kurze Einführung in die derzeitige Diskussion und die rechtlichen Grundlagen durch den CDU-Gemeindeverbandsvorsitzenden und Rechtsanwalt Dr. Michael Steenken. Er wies auf die Unterschiede zwischen der Erschließung und dem Straßenausbau hin und erläuterte die Möglichkeiten zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und die Alternativen für die Kommunen, um den Einnahmeausfall zu kompensieren.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Bley verwies auf die aktuelle Diskussion im Landtag, die Befugnis der Kommunen zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gegen einen finanziellen Ausgleich abzuschaffen. Aufgrund der Haushaltslage und der möglichen Belastung mit Kosten von mehr als 100 Millionen Euro€ sah er dieses jedoch kritisch. Er verwies auf die Alternative, die Beiträge zu marktüblichen Zinsen langfristig zu stunden. Die durch den Gesetzgeber neu eingeführte Möglichkeit, in einem abgegrenzten Gebiet laufende Beiträge von den Grundstückseigentümern zu verlangen und damit die Straßen auszubauen, habe sich im Land nicht bewährt und sei nur vereinzelt von Kommunen genutzt worden.

CDU-Fraktionsvorsitzender Jens Immer erläuterte den aktuellen Stand der Beratungen. Der Verwaltung liege ein Auftrag vor, die Vor- und Nachteile der Einführung von laufenden Beiträgen in festgelegten Gebieten zu prüfen. Das Ergebnis liege aber noch nicht vor. Die Abschaffung der Beiträge werde man nun auch erwägen, so Immer. Ein Ausgleich durch Erhöhung der Grundsteuer sei denkbar. Dieses müsse aber ebenfalls geprüft werden, um die Höhe der Mehrbelastung für jeden Bürger zu ermitteln. Danach werde die Öffentlichkeit wieder informiert.

Martin Ehlers, CDU-Stadtratsmitglied aus Wilhelmshaven, erläuterte die Situation in Wilhelmshaven. Dort habe man die Straßenausbaubeiträge abgeschafft und die Grundsteuer erhöht. Die Sanierung der Straßen erfolge aufgrund eines Sanierungskatasters, welches laufend nach Bedarf abgearbeitet werde. Das habe sich bewährt. Im Vergleich zu angrenzenden Kommunen seien die hohen Grundsteuersätze aber ein Standortnachteil.

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass die Anwesenden einer Einführung von laufenden Beiträgen für festgelegte Gebiete skeptisch gegenüberstehen.

Das Meinungsbild zur Abschaffung der Beiträge und der Erhöhung der Grundsteuer war nicht einheitlich. Der Informationsbedarf über konkrete Folgen wurde bekräftigt.