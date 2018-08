Ramsloh Die Niederlage saß bei der CDU tief, als Thomas Otto (unabhängig) im Februar dieses Jahres die Bürgermeisterwahl gegen Gerd Dumstorff aus Sedelsberg gewonnen hatte. So nahm sie Umbesetzungen im Rat und in den Ausschüssen vor. Dumstorff legte seinen Fraktionsvorsitz und sein Ratsmandat nieder.

In allen Ortsverbänden des CDU-Gemeindeverbands wurde über die Wahlschlappe diskutiert. Auch über die Entwicklung in den Ortsverbänden wurde gesprochen. Am Donnerstag nun sollte im Rahmen der Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbands im Landgasthof Dockemeyer in Ramsloh-Hollen über die Auflösung der Ortsverbände Sedelsberg, Scharrel, Ramsloh und Strücklingen abgestimmt werden.

Wahl und Ehrungen Zu Delegierten für den Landesparteitag in Wardenburg wurden Theo Schmidt (Sedelsberg), Dr. Michael Steenken (Scharrel) und Thomas Giehl (Ramsloh) gewählt. Ersatzdelegierter ist Bernd Olling. Geehrt für 50 Jahre in der CDU wurden Heinrich Thyen aus Ramsloh und Konrad Fugel aus Ramsloh-Hollen mit der goldenen Ehrennadel. Nachgereicht werden die Ehrungen für Willi Kramer und Heinrich Siemer (beide 50 Jahre), Anna Lucassen und Heinrich Wallschlag (40).

Das sah die CDU-Basis aus den Ortsverbänden jedoch anders und sah vor einer Abstimmung über die Auflösung noch weiteren Beratungsbedarf, auch in den Verbänden. So wurde die Abstimmung auf Antrag von Dr. Heinrich Norrenbrock aus Sedelsberg vertagt und soll in der nächsten Mitgliederversammlung des Gemeindeverbandes Thema sein. „Wir haben ausführlich diskutiert. Einige waren dafür, einige dagegen. Aus der Diskussion hat sich ergeben, dass gerade die Vorsitzenden der Ortsverbände das Thema noch einmal in den Verbänden besprechen möchten“, sagte Michael Steenken am Freitag auf NWZ-Anfrage.

Mit der Auflösung der Ortsverbände wolle die CDU im Saterland ein politische Signal setzen, dass „wir als Verband auftreten, ohne Untergliederung“, so Steenken. Dies habe auch mit der Wahlschlappe zu tun. Die Verbände seien ein wenig auseinandergedriftet, was die Einstellung zum CDU-Kandidaten Dumstorff betreffe. „Wir wollen zeigen, dass wir ein Saterland sind und nicht vier Orte.“

Die angedachte Auflösung hat aber auch organisatorische Gründe. So habe es sich in den Ortsverbänden als schwierig erwiesen, Nachfolger für die Vorstandsarbeit zu finden, und viele Veranstaltungen seien bereits über den Gemeindeverband organisiert worden. Das soll auch künftig so bleiben, so Steenken am Freitag. Denn für die Verbände sei es immer aufwendig gewesen, jedes Mal bestimmte Formalien einzureichen. Um für die nächste Kommunalwahl wieder als stärkste Partei im Gemeinderat und Kreistag hervorzugehen, müsse die Partei neu durchstarten.

Ende des Jahres soll es eine weitere Versammlung des Gemeindeverbands mit Vorstandswahlen geben. Nach wie vor sollen Vertreter aus allen vier Orten im Vorstand vertreten sein. Sorge kam aus den Ortsverbänden, dass dann künftig vielleicht keine gerechte Regelung mehr bei der Benennung der Kandidaten für den Gemeinderat und den Kreistag gegeben sei. Auch deswegen wurde die Abstimmung über die Abschaffung der Verbände vertragt.

32 stimmberechtigte CDU-Mitglieder waren am Donnerstag anwesend. Steenken teilte mit, dass es aufgrund der Wahlniederlage in den Ortsverbänden zahlreiche Austritte gegeben habe, so dass die Mitgliederzahl heute 253 betrage. Mittlerweile habe sich das Leben in der CDU jedoch wieder normalisiert.