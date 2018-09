Ramsloh

Jens Gralheer heißt der künftige Erste Gemeinderat der Gemeinde Saterland. Der 52-Jährige wurde am Montagabend in der Ratssitzung im Rathaus in Ramsloh einstimmig gewählt und tritt damit in Kürze die Nachfolge von Wilhelm Hellmann an, der mit Ablauf des 30. Novembers in den Ruhestand geht. Die Amtszeit von Gralheer beträgt acht Jahre und dauert vom 1. Dezember 2018 bis zum 30. November 2026. Der 52-Jährige ist seit dem 1. November 1993 für die Gemeinde tätig. Zur Zeit ist er Leiter des Fachbereichs 1 (Zentrale Aufgaben: Kämmerei, Personalleitung, Wirtschaftsförderung). Bürgermeister Thomas Otto hatte Jens Gralheer als Nachfolger von Wilhelm Hellmann vorgeschlagen. Der Rat hatte in seiner Sitzung im August dafür gestimmt, die Stelle nicht öffentlich auszuschreiben.