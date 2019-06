Ramsloh Ratsherr Jens Immer wird künftig aus persönlichen Gründen nicht mehr als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Saterland zur Verfügung stehen. Das gab Immer am Mittwochmorgen bekannt. „Der Aufwand um die Sitzungen als Vorsitzender vor- und nachzubereiten und an ihnen teilzunehmen belastet zunehmend meinen familiären, sozialen und beruflichen Bereich. So hat sich die Anzahl der Sitzungen 2018 gegenüber den Vorjahren verdoppelt und eine Besserung ist auch in diesem oder in kommenden Jahren voraussichtlich nicht zu erwarten“, sagt Immer.

Doch dem CDU-Politiker fehlt auch die Rückendeckung aus dem Rathaus. „Zusätzlich gibt es seit längerem nicht mehr die übliche Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausschusssitzungen durch Verwaltungsmitarbeiter oder durch den Bürgermeister in den Fraktionssitzungen “, so Immer weiter. Als neuer Vorsitzender wurde Bernhard Benten einstimmig durch die Fraktionsmitglieder gewählt. „Ich bleibe Ratsherr und Herr Benten bekommt meine volle Unterstützung und die der gesamten Fraktion“, fügt Immer hinzu.