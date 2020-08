Rathaus-Bau Barßel: Ein brisantes Thema – Acht Antworten

Barßel Kostenexplosion, Bund der Steuerzahler meldet sich und eine neue Facebook-Gruppe gegen den Rathaus-Neubau – die Ereignisse rund um den geplanten Neubau eines Rathaus-Komplexes mit Verwaltungstrakt und Bürgerhaus in Barßel haben sich in den vergangenen Wochen überschlagen. Im Gespräch mit unserer Redaktion haben Bürgermeister Nils Anhuth und Erster Gemeinderat Michael Sope jetzt noch einmal die wichtigsten Fragen zum geplante Neubau beantwortet.

Wie viel würde der Neubau jetzt kosten ?

Zwischenzeitlich kursierten verschiedenste Summen durch die sozialen Medien. Laut aktuellen Planungen und der neuesten Technikvariante belaufen sich die errechneten Kosten des Neubaus auf rund 8,7 Millionen Euro. „Dabei sind Fördermittel von rund 800 000 Euro bereits eingerechnet. Ohne diese wären wir bei rund 9,4 Millionen Euro“, sagt Bürgermeister Anhuth.

Wann wusste der Rat über Kostensteigerungen Bescheid ?

Schon im Laufe des Jahres 2019 war klar, dass die ursprüngliche Kostenschätzung überstiegen wird – sowohl beim Preisgericht als auch bei der Haushaltsberatung für das Jahr 2020. Das lag unter anderem an dem nicht zu Trage kommenden Regionalfaktor als auch der höheren Gebäudefläche für die Technik im Untergeschoss. „Alle zuständigen Gremien sind immer umgehend und unverzüglich von uns informiert worden“, sagt der Bürgermeister.

Ist die teurere Technikvariante notwendig ?

Einstimmig hat sich der Bauausschuss für diese Variante ausgesprochen. Der Bürgermeister betont, dass dies eine Entscheidung der Politik ist und war und nicht der Verwaltung. „Aber durch die neue Technikvariante, die unter anderem Geothermie und Photovoltaik beinhaltet, können die Energiekosten im Jahr von 40 000 auf 13 bis 15 000 Euro gesenkt werden“, sagt Anhuth.

Nach der Kostensteigerung: Wie geht es weiter ?

Am kommenden Mittwoch, 26. August, trifft sich der nicht öffentlichen tagende Verwaltungsausschuss. Dort wird der Rathaus-Neubau im Rahmen von drei Anträgen Thema sein. Die CDU beantragt, alle Arbeiten gemeinsam auszuschreiben, die Gruppe Bürgerfraktion/Grüne will das Bauvorhaben zurückstellen und die SPD-Fraktion hat eine öffentliche Informationsveranstaltung beantragt. „Diese Anträge müssen dann erstmal beraten werden und entsprechende Beschlussvorschläge werden formuliert. Dann muss auch noch der Rat entscheiden, wie es weiter geht. Im Moment sind wir in einem Schwebezustand.

Wie viel Geld hat die Planungsphase bereits gekostet ?

Eine genaue Summer konnte die Verwaltung auf diese Frage spontan nicht nennen – doch der Betrag ist nicht unerheblich. „Durch Architektenwettbewerb und Planungsaufträge, von denen ja bereits mehrere laufen, reden wir hier von mehreren 100 000 Euro“, sagt Michael Sope. Falls es doch zu einer Sanierung des bestehenden Gebäudes kommen sollte, wäre dieses Geld umsonst geflossen.

Wie kommt die Kritik in den sozialen Medien im Rathaus an ?

Nils Anhuth nimmt die kritischen Stimmen aus der Bevölkerung ernst. „Noch in dieser Woche treffen ich mich mit Dominik Laus zu einem Gespräch. Falls es zu einem Bürgerbegehren kommen sollte, erfülle ich natürlich auch meine Beratungspflicht“, sagt Anhuth. Dominik Laus ist Gründer der Facebook-Gruppe „Kein neues Rathaus in Barßel“ und plant derzeit den Aufbau einer Bürgerinitiative.

Braucht Barßel ein neues Rathaus ?

Auch das ist für den Bürgermeister eine Entscheidung der Politik. Bei der Abstimmung 2017 hat Anhuth für eine Sanierung mit Anbau gestimmt. „Jeder der meint, hier müsse nichts getan werden, kann sich das Rathaus gerne einmal genau ansehen. Die Raumsituation reicht bei weitem nicht mehr aus. Sicher bin ich mir, dass das Bürgerhaus mit Veranstaltungssaal und Aufenthaltscharakter einen echten Mehrwert für Barßel hat“.

Wird das alte Awo-Gebäude trotzdem abgerissen ?

Ja. Der Abriss des Gebäude hat laut Anhuth nichts mit der eigentlichen Baumaßnahme zu tun und ist für September vorgesehen.