Die Wahllokale

Gewählt wird am Samstag, 10., und Sonntag, 11. November, in allen vier Gemeindeteilen. Die Wahlzeiten im Pfarrheim in Strücklingen sind am Sonntag von 9.30 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie im St.-Michael-Stift in Bollingen von 8.30 bis 9Uhr.

Im Pfarrheim in Ramsloh kann am Samstag von 16.30 bis 19 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr gewählt werden, im Bonifatiushaus in Scharrel am Samstag von 18 bis 20.30 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. In Sedelsberg ist das Canisiushaus am Sonntag von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet.