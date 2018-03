Saterland Mit Spannung schaut das Saterland auf die erste Sitzung des Gemeinderats nach der Bürgermeisterwahl. Die öffentliche Sitzung findet am Montag, 12. März, um 19 Uhr, im Sitzungssaal des Ramsloher Rathauses statt. Dass es spannend wird verrät unter anderem die Tagesordnung der Sitzung, die jetzt im Ratsinformationssystem auf den Internetseiten der Gemeinde veröffentlicht wurde. Demnach will die CDU-Fraktion zahlreiche Posten neu besetzen und zieht nach der Wahlschlappe erste Konsequenzen.

Am 1. März hat die CDU-Fraktion im Gemeinderat einen entsprechenden Antrag gestellt mit dem Inhalt, diverse Posten im Rat und im Verwaltungsausschuss neu zu besetzen beziehungsweise die bisherigen Amtsträger abzuberufen. Unter anderem stellt der bisherige Ratsvorsitzende der CDU, Dr. Heinrich Norrenbrock, sein Amt zur Verfügung. Daneben sollen auch seine Stellvertreter, der Strücklinger Jens Immer sowie Liane Pahl aus Wittensand, ihr Amt zur Verfügung stellen.

Dass es auch im Verwaltungsausschuss Änderungen geben wird, legt der zehnte Tagesordnungspunkt offen. Laut dem CDU-Antrag sollen dessen Mitglieder in dem wichtigen Gremium ebenfalls abberufen und neu gewählt werden. Im Verwaltungsausschuss sitzen von der CDU derzeit noch der Fraktionsvorsitzender und ehemaliger Bürgermeisterkandidat Gerd Dumstorff, die stellvertretenden Bürgermeister Marianne Fugel und Leonhard Rosenbaum sowie Liane Pahl, Rainer Fugel und Gerd Henken. Nach NWZ-Informationen soll Gerd Dumstorff auch sein Amt als Fraktionsvorsitzender aufgeben. Als möglicher Nachfolger ist Jens Immer im Gespräch.

In der Sitzung am 12. März wird der neue Bürgermeister Thomas Otto dann offiziell vereidigt. Der 41-Jährige hatte die Wahl am 24. Februar überraschend deutlich gewonnen.