Saterland Im Vorfeld wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Gerd Dumstorff (CDU) und Thomas Otto (unabhängig, von Grünen unterstützt) erwartet. Doch am Ende fiel das Ergebnis doch recht deutlich aus. Mit 54,22 Prozent der Stimmen wurde der 41-jährige Thomas Otto am Sonntag zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Saterland gewählt.

Der Sedelsberg Gerd Dumstorff kam auf 35,74 Prozent. Henning Stoffers (SPD) aus Ramsloh brachte es auf 10,04 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag trotz dieser wichtigen Personenwahl nur bei 45,9 Prozent.

Thomas Otto hat die Wahl fast im gesamten Saterland dominiert. Bis auf Sedelsberg, der Heimat von CDU-Mann Dumstorff, hat Otto alle Ortsteile für sich entscheiden können. Auch das Briefwahlergebnis ging an den 41-Jährigen. Entsprechend groß war bei ihm am Sonntagabend die Freude. Zumal er mit diesem Ergebnis nicht gerechnet hatte. „Für mich ist das eine große Überraschung. Ich hatte höchstens auf eine Stichwahl gehofft“, sagte der zukünftige Bürgermeister. Diese wäre nötig geworden, wenn kein Kandidat die absolute Mehrheit (also über 50 Prozent) erreicht hätte.

Thomas Otto verfolgte gemeinsam mit seinen Kontrahenten und zahlreichen weiteren Besuchern im Rathaus in Ramsloh die Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen.

Aus seiner Sicht hätten sich die Saterländer Wähler klar für eine Person und nicht für eine Partei entschieden. „Das Ergebnis spricht für sich. Mit dem Mitbewerber wurde abgerechnet“, gab Otto am Wahlabend einen Seitenhieb in Richtung Dumstorff. Angesprochen auf die vielen CDU-Mitglieder im Gemeinderat zeigte sich der 41-Jährige optimistisch. Unabhängig von der Parteiangehörigkeit werde er bei vernünftigen Ideen Unterstützung erhalten.

Gegenkandidat Dumstorff zeigte sich am Abend über das Wahlergebnis sehr enttäuscht, gleichzeitig akzeptierte er seine Niederlage. Zu seiner politischen Zukunft wollte der 52-jährige Sedelsberger noch nichts sagen. „Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen“, sagte Dumstorff, der im Saterländer Gemeinderat als CDU-Fraktionsvorsitzender agiert.

Auch Henning Stoffers hatte sich ein besseres Ergebnis erhofft und räumte auch eigene Fehler ein: „Vielleicht ist mein Auftreten nicht bei den Wählern angekommen.“ In Zukunft möchte Stoffers, der für die SPD im Gemeinderat und Kreistag sitzt, dennoch weiterhin kommunalpolitisch aktiv bleiben.

Für Thomas Otto und seine Frau Katrin Badberg-Otto ging es am Sonntagabend zum Dorfgemeinschaftshaus in Wittensand. Dort feierte der neue Bürgermeister zusammen mit Familie und Freunden den überraschenden Wahlsieg.