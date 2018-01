Sedelsberg Eine eigene Sprache hat das Saterland ja schon. Könnte sich die Kommune jetzt auch noch zu einem Königreich emporschwingen. Geht es nach der Vereinigung „Königreich Deutschland“, die einen selbst ernannten König an der Spitze hat, ist das kein Problem. Der Wechsel einer Gemeinde in die Rechtsordnung des „Königreiches Deutschland“ sei vollkommen legal und für alle Menschen der Gemeinde in jeder Hinsicht ein großer Gewinn. Schließlich sei in der Bundesrepublik die Gemeinde „nichts weiter als ein Handlanger höher geordneter Stellen“, heißt es auf dessen Homepage. Die Gesetze und Anweisungen, die von „oben“ kommen, würden nicht den Menschen der Gemeinde, sondern in erster Linie den „Konzernen und Banken und der dahinter stehenden Herrscherkaste dienen“. Nein, das ist kein Witz. Diese Vereinigung gibt es wirklich. Und sie meint es sehr ernst.

• Als „Bürger“ gelistet

Anhänger dieser Gruppe war bis vor Kurzem noch Heinrich Müller aus Sedelsberg. Das wäre bei erster Betrachtung nicht weiter wichtig. Doch Heinrich Müller ist aktueller Bürgermeisterkandidat in der Gemeinde Saterland. Er tritt am 25. Februar als parteiunabhängiger Bewerber mit Unterstützung der UWG Saterland an.

2014 wurde Müller noch als „Bürger“ des Königreichs gelistet und findet sich mit Bild auf einer Internetseite mit „König“ Peter Fitzek wieder. Außerdem nahm er zum Beispiel 2017 an mehreren Laufveranstaltungen – unter anderem am Küstenkanallauf in Kampe und am Volkslauf rund um die Talsperre – teil. Während die anderen Läufer für ihren Sportverein antraten, trat Müller für „Königreich Deutschland“ an. Und auch in Fernsehbeiträgen über den selbst ernannten „König von Deutschland“ Fitzek tauchte Müller immer wieder auf. Mal klatschend in der ersten Reihe, als Fitzek eine Bühne betritt, mal als Prozessbeobachter, als Fitzek vor Gericht stand.

Da muss man dann doch schon genauer hinschauen, wer und was hinter „Königreich Deutschland“ steckt und welche Rolle der Bürgermeisterkandidat Heinrich Müller dabei spielt.

Das 2012 gegründete „Königreich Deutschland“ hält sich für einen souveränen Staat und hält den Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland für nicht existent. Es gibt unter anderem eine eigene Bank, eigene Währung, eigene Krankenkasse und eigene Papiere.

Das Territorium des Fantasiestaates bildete bis 2017 ein ehemaliges Krankenhausgelände in der Nähe von Wittenberg. Dieses wurde aber vor einigen Monaten zwangsgeräumt. Mehr noch: Der „Imperator“, wie sich Fitzek gerne selbst bezeichnet, sitzt derzeit wegen des Verdachts der Veruntreuung von Geldern in Millionenhöhe in der Justizvollzugsanstalt Halle ein.

• Das sagt Müller

„Das alles ist für mich nicht mehr relevant. Das ist seit ein, zwei Jahren abgeschlossen“, sagte Heinrich Müller am Mittwoch im Gespräch mit der NWZ. Es sei Teil einer neuen Lebenserfahrung gewesen. „Ich habe meine Rechte in Anspruch genommen, Erfahrungen zu sammeln“, sagte Müller. Mehr nicht.

Er respektiere den Rechtsstaat und besitze auch gültige Papiere. In seine Bürgermeisterambitionen spiele das Kapitel „Königreich Deutschland“ nicht hinein, so der 58-Jährige. •

• Unter Beobachtung

• Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat das „Königreich Deutschland“ längst auf ihrem Radar und ordnet diese Gruppierung der „Reichsbürger“-Szene zu. „Reichsbürger“ berufen sich nach Auskunft des Bundesamtes „auf eine Vielzahl pseudojuristischer Erwägungen und Verschwörungstheorien“. Die Bundesrepublik Deutschland sei für sie ein „Besatzungskonstrukt“, nicht existent, nicht souverän oder lediglich eine „Firma“ („BRD-GmbH“). Die Verfassungsschutzbehörden gehen deutschlandweit von rund 15 000 Personen in der „Reichsbürger“- und „Selbstverwalter“-Szene aus.