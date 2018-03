Vordersten-Thüle „Suche Frieden – täglich neu“: So lautete das Thema des Vortrags von Landesfrauenseelsorger Hermann Josef Lücker auf dem Dekanatstag der Frauen am Donnerstagnachmittag, zu dem Maria Wessels rund 50 Frauen aus dem gesamten Dekanat Friesoythe in Pollmeyers Bauernstuben in Vordersten-Thüle begrüßen konnte. „Suche Frieden“ lautet das Motto des Katholikentages im Mai. „Täglich neu“ bedeute, dass man sich im persönlichen Umfeld immer wieder für den Frieden einsetzen müsse, betonte Lücker in seinem Vortrag.

Global sprach er die Suche nach Frieden an, etwa im Angesicht von 25 Kriegen und sieben bewaffneten Konflikten im vergangenen Jahr. Aber auch in der Kirche gebe es Konflikte, die Lücker sehr kritisch beurteilte: Der Seelsorger sprach immer neue befristete Arbeitsverträge an und auch das Thema „Outsourcing“. Im Kleinen gebe es Auseinandersetzungen innerhalb von Nachbarschaften oder in Familien, die geschlichtet werden müssten.

Die katholische Soziallehre der Kirche gebe Werkzeuge an die Hand, um Frieden zu stiften. Das Liebesgebot sei für ihn entscheidend, umgekehrt die größte Sünde die „Lieblosigkeit“. Gerade in der Fastenzeit gelte es, die „Hand an die eigene Nase“ zu legen.

Der Leitspruch, den die Besucherinnen auf kleinen Kärtchen mit auf den Weg bekamen: „Sei Du selbst, denn alle anderen gibt es schon!“.