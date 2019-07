Cloppenburg Führungswechsel beim Rotary-Club Friesoythe-Artland-Cloppenburg (RC FAC): Dr. Götz-Jörg Angermann, Zahnarzt aus Wildeshausen, hat für die kommenden zwölf Monate die Präsidentschaft des Clubs übernommen. Gemeinsam mit einem 14-köpfigen Vorstandsteam wird er die Geschäfte des Rotary-Clubs Friesoythe-Artland-Cloppenburg führen.

Unter dem Motto „gemeinsam“ möchte Götz-Jörg Angermann das soziale Engagement der Gemeinschaft fortsetzen. Dazu zählen unter anderem die weitere Unterstützung des Waisenhauses in Mbingu, Tansania, die jährlich für Kinder ausgerichtete Ferienfreizeit nach Wangerooge sowie die Unterstützung internationaler Projekte in der Gemeinschaft mit anderen Rotary-Clubs.

Ein Augenmerk des Clubs lag in den vergangenen Jahren auch auf dem Berufsdienst, der weiter ausgebaut werden soll. Auch sogenannte Hands-on-Projekte sollen initiiert werden.

„Unser Rotary-Club feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Stolz blickt unser Club auf diese Jahre zurück. Wir werden in nächster Zeit gezielt bei jungen Menschen Begeisterung für die Ziele Rotarys wecken, um auch für die Zukunft den Gedanken von Rotary in unserem Club aktiv weitertragen zu können“, betonte Angermann in seiner Rede, die er zum Antritt gehalten hat.

Mit seinem Amtsantritt folgt Angermann auf Hermann Gößling, der im vergangenen rotarischen Jahr die Präsidentschaft innehatte. Der RC FAC zählt aktuell 49 Mitglieder, darunter sieben Frauen.

Die Gemeinschaft trifft sich einmal in der Woche in einem der drei Clublokale in Thüle, Cloppenburg oder Essen. Der Club pflegt zahlreiche Freundschaften, insbesondere mit einem Club im niederländischen Huizen und der türkischen Region Bursa. Zudem beteiligt er sich am rotarischen Jugendaustausch und ermöglicht es dadurch einigen Schülern aus der Region, Erfahrungen in anderen Ländern zu sammeln und Neues zu erleben.