Bibel Thema in Stapelfeld

Stapelfeld Zu einer ganztägigen Bibelwerkstatt laden der Theologe Dominik Blum und Mechtild Pille vom Seelsorgeamt des Bischöflich Münsterschen Offizialats für Samstag, 21. September, 9.30 bis 16.30 Uhr, in die Katholische Akademie Stapelfeld ein. In den katholischen Verbänden des Oldenburger Landes wird gemeinsame Glaubenspraxis gelebt – sei es in Gottesdiensten, Pilgerfahrten, Glaubenskursen oder Bibelgesprächen. Unter dem Motto „Glauben leben – Glauben gestalten“ geht es bei der Bibelwerkstatt daher um die Vorstellung von praktisch-methodischen Bibelangeboten für die Umsetzung im Verband vor Ort. Anmeldung: Telefon 04441/872-282 oder frauenseelsorge@bmo-vechta.de.