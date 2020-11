Diebe auf frischer Tat ertappt

Bremen

Corona-Verstöße in Bremen Polizei löst Party und Trauerfeier auf – zu viele Gäste

Die Polizei Bremen hat am Wochenende eine Party sowie eine Trauerfeier aufgelöst. Bei der Hausparty trafen die Polizisten 22 junge Leute an, bei der Trauerfeier etwa 50 Gäste. In beiden Fällen wurde gegen die Corona-Regeln verstoßen.