Stapelfeld Umfragen haben ergeben: In Deutschland befürworten 84 Prozent eine Organ- und Gewebespende. Der Anteil derer, die tatsächlich einen Organspendeausweis besitzen, liegt bei 36 Prozent. Kann eine Änderung des Transplantationsgesetzes Abhilfe schaffen? Der Deutsche Bundestag wird am 26. Juni zwei Gesetzentwürfe zur Neuregelung der Organspende debattieren: die so genannte doppelte Widerspruchslösung und die Zustimmungslösung. Die Katholische Akademie Stapelfeld lädt im Vorfeld, am Donnerstag, 20. Juni, zu einer Podiumsdiskussion mit der Bundestagsabgeordneten Silvia Breher ein. Sie wird die politischen Linien der Diskussion aufzeigen. Die medizinischen Hintergründe werden von dem Neurochirurgen Prof. Dr. Andreas Zieger aus Oldenburg erläutert. Prof. Zieger ist als Experte für Wachkoma-Forschung zugleich ein engagierter Vertreter der „Beziehungsmedizin“. Als weiterer Gast wird die Medizin- und Kulturhistorikerin Prof. Dr. Anna Bergmann (Frankfurt/Oder) erwartet. Sie hat im Rahmen ihrer Forschungen viele Interviews zum Thema geführt. Moderiert wird die Veranstaltung, die um 19 Uhr beginnt, von Pfarrer Dr. Marc Röbel und Dr. Franziska Zumbrägel. Anmeldungen nimmt Maria Gellhaus entgegen unter Telefon 04471/1881550 oder per E-Mail unter mgellhaus@ka-stapelfeld.de.