Anlieferung möglichst nicht samstags

Stapelfeld /Sedelsberg Auf Einschränkungen bei der Anlieferung von Abfällen und Wertstoffen in den Entsorgungszentren in Sedelsberg und Stapelfeld sowie auf den Wertstoffhöfen in den 13 Städten und Gemeinden weist der Landkreis Cloppenburg hin. Insbesondere an Samstagen kommt es zurzeit zu längeren Wartezeiten. Die Verzögerungen seien dem Bemühen der Kreisverwaltung geschuldet, die Nutzung der Entsorgungseinrichtungen für die Anlieferer aber auch für das eingesetzte Personal möglichst sicher zu gestalten und Corona-Übertragungswege strikt zu unterbinden, so die Kreisverwaltung. Mit Blick auf die hohe Zahl der Infektionsübertragungen und der auch neuerlich zwischen Bund und Ländern vereinbarten Schutzmaßnahmen, seien die vom Landkreis ergriffenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs derzeit leider alternativlos. Bürger werden daher gebeten, die Anlieferung ihrer Wertstoffe bis auf Weiteres möglichst nicht an Samstagen vorzunehmen. Eine Verlegung der Anlieferung auf einen anderen Wochentag spare erhebliche Wartezeit.

