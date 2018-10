Altenoythe Ein kleiner Junge, der auf den Schultern seinen Vaters saß und somit einen guten Überblick hatte, brachte es auf den Punkt: „Papa, du wirst es nicht glauben. Hier sind überall Menschen.“ Der Bauernmarkt in Altenoythe war wieder einmal ein voller Erfolg. Das Konzept, Anbieter von regionalen Erzeugnissen in den Mittelpunkt der Veranstaltung zu stellen, ging voll auf. Den ganzen Tag über herrschte auf dem Gelände vor dem und auch im Dorfgemeinschaftshaus am Rosenweg durchgängig dichtes Gedränge. Tausende Menschen nutzten den Sonntag bei bestem Wetter, um dem Bauernmarkt einen Besuch abzustatten. Und natürlich auch, um das ein oder andere Produkt zu kaufen.

Mehr als 100 Direktvermarkter und Hobbykünstler boten ihre Waren an. Die Angebotspalette reichte von Fleisch, Käse, Honig, Obst, Gemüse und Pflanzen bis hin zu Korbwaren, Erzeugnissen aus Metall, Stein, Handarbeiten und Gestecken. An den Ständen ging es aber nicht nur um den reinen Verkauf, es gab von den Verkäufern auch eine Menge Informationen und Beratung zu den Waren.

Erneut trugen zum Gelingen des Marktes auch viele Altenoyther Vereine und Institutionen bei. Sie sorgten für das leibliche Wohl, für Unterhaltung oder boten Produkte zum Verkauf an.

Bereits um 10 Uhr eröffnete der Markt. Und schon da kündigte sich ein Besucherandrang an. Um 11 Uhr gab es dann die offizielle Eröffnung durch das Organisationsteam um Bernd Hardenberg und Schirmherrn Julius Höffmann. Zur Mittagszeit nutzen viele Besucher den Markt, um sich bei einem Mittagessen zu stärken. Kaum ein Durchkommen gab es dann am Nachmittag. Das sollte sich bis zum Abend auch nicht ändern. Sehr zur Freude der Organisatoren, die Jahr für Jahr viel Arbeit in die Vorbereitung des Bauernmarktes stecken.

