Altenoythe In zweieinhalb Wochen ist es wieder soweit: Am Sonntag, 20. Oktober, findet der Altenoyther Bauernmarkt statt. Rund ums Dorfgemeinschaftshaus bieten von 10 bis 18 Uhr rund 100 Aussteller alles von Nahrung bis Handwerk an, was das Bauernherz begehrt. Das Angebot umfasst Fleisch, Fisch, Geflügel, Gemüse, Obst, Eier, Milchprodukte, Marmeladen, Honig, Gärtnereiprodukte und vieles mehr. Schirmherr ist der Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Bley, der den Markt um 11.30 Uhr offiziell eröffnen wird.

Der Verein „Bauernmarkt Altenoythe“, der die Veranstaltung seit 1998 organisiert, und die Nordwest-Zeitung veranstalten gemeinsam zum Bauernmarkt ein Gewinnspiel. Für die Sieger stellen die Marktorganisatoren wertvolle Preise zur Verfügung. Der 1. Sieger darf sich über ein küchenfertig zerlegtes halbes Schwein freuen. Der 2. Preis besteht aus einem saftigen Rinderschinken, der 3. Preis aus einem Präsentkorb mit Produkten des Marktes.

Mitmachen ist nicht schwer: Der unten stehende QR-Code auf dem Coupon kann einfach mit dem Smartphone gescannt werden und schon gelangt man auf die entsprechende Seite zur Onlineteilnahme – oder man nimmt unter www.nwzonline.de/gewinnspiele teil. Ebenfalls können vorgefertigte Coupons in der NWZ -Redaktion Friesoythe, Am Alten Hafen 12, ausgefüllt werden. Geöffnet ist die Redaktion von 9.30 bis 18.30 Uhr. Teilnahmeschluss ist am Montag, 21. Oktober.