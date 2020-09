Gut Altenoythe: Einen Blick in die Handwerks-Käserei werfen

Altenoythe Auf dem Gut Altenoythe an der Vitusstraße können alle Interessierten am Samstag, 12., und Sonntag, 13. September, zuschauen, wie Käse hergestellt wird. Hygienisch einwandfrei getrennt durch eine Fensterscheibe.

Los geht es am Samstag, um 11.30 Uhr mit dem Ansäuern der Milch. „Die verschiedenen Käsungsschritte werden wir natürlich erläutern“, teilt Anna Wreesmann, Käserin und Juniorchefin des Gutshofes mit. So sollen die Besucher erleben und auch schmecken, was handwerklicher Käse ist, und wie er hergestellt wird. Die Milch stammt von Kühen der Familie Laing aus Kampe. Das Gut Altenoythe produziert Schnittkäse, zwei Sorten Hartkäse, Schnittkäse mit Aronia, mit Bärlauch und mit Bockshornklee sowie Soestetaler Weichkäse.

Am Sonntag werden dann um 12, 14 und 16 Uhr Kurzvorträge über die Altenoyther Käserei und das Käsehandwerk gehalten. Führungen werden draußen und in Kleingruppen von nur zehn Personen gemacht. Falls sich mehr Menschen für die Käserei interessieren, werden weitere Führungen angeboten.

Der Altenoyther Käse kann auch gekauft werden. Außerdem sind eigene Säfte und Bannas Bier, ein Landbier aus der Region, im Angebot.

Am Sonntag wird zudem Ollis Saftladen auf dem Gut Altenoythe zu Gast sein: Mit dessen mobiler Presse können die Besucher ihre eigenen Äpfel zu Saft verpressen lassen. Hierzu muss reserviert werden, Telefon 0 44 91/92 12 25.