Altenoythe „Die Sicherheit im Umgang mit der Waffe hat bei den vor uns liegenden Jagdtagen höchste Priorität. Mit Augenmaß zu jagen und sich den Revierverhältnissen anzupassen dürfte wohl für jede Weidfrau und Weidmann selbstverständlich sein.“ Ermahnende Worte, die der Vorsitzende des Hegerings Altenoythe, Hans Blome, an die Jäger auf der Herbstversammlung in der Gaststätte Dumstorff richtete.

40 Jahre im Vorstand

„Das ist jetzt meine 20. Herbstversammlung als Hegeringleiter und 40 Jahre Vorstandsarbeit. Eine lange Zeit mit Höhen und Tiefen. Doch es hat Spaß gemacht“ , meinte Blome. Im kommenden Jahr muss auf der Frühjahrsversammlung ein neuer Vorstand gewählt werden. Blome richtete daher die Bitte an alle Revierinhaber, darüber nachzudenken, wie es mit der Vorstandsarbeit weitergehen soll. „Wir brauchen junge Leute, die sich einbringen und Verantwortung übernehmen“, betonte der Hegeringleiter.

Während im Laufe des Jahres sowohl Fasan und Hase noch zu sehen waren, haben sich die Tiere jetzt zur Aufgang der Jagd wieder rar gemacht. Davon berichteten die einzelnen Revierinhaber auf der Versammlung. Erfreulich sei dagegen, dass in einigen Revieren wieder Ketten von Rebhühnern gesichtet wurden. Sehr zufrieden waren die Weidmänner auch mit dem Rehwildbestand; zudem ließe sich hin und wieder auch das Schwarzwild blicken.

Verstärkt bejagt worden ist zudem die Nutria. Dennoch gelte es weiter dem Tier auf den Pelz zu rücken, um die Schäden an den Ufern der Gewässer einzudämmen, so Blome.

Jägerball Ende November

Ein Rückblick auf die Veranstaltungen zeigte, dass der Jägerball eine gute Resonanz erfahren hatte. Er findet in diesem Jahr am Samstag, 30. November, statt. Eine gute Beteiligung wünscht sich der Hegeringleiter auch für die Taubenjagd, die am 18. Januar 2020 stattfindet.

Erfreuliches gab es bei der Versammlung auch aus anderen Bereichen zu berichten: Seine Prüfung zum Naturpädagogen legte Norbert Bauken ab. Die A-Mannschaft konnte bei den Kreismeisterschaften einen vierten und die B-Mannschaft einen zweiten Platz erringen, berichtete Schießobmann Stephan Göken. Darüber hinaus sprach Markus Banemann vom Kreislandvolkverband über das Thema „Umsetzung von Blühstreifen auf landwirtschaftlichen Flächen“ .