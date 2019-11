Altenoythe /Kamperfehn /Neuscharrel Bauplätze sind rar. Nicht nur direkt in Friesoythe. Auch in den Außenortschaften sind Grundstücke Mangelware. In Altenoythe, Kamperfehn und Neuscharrel wird es aber bald kleinere Baugebiete geben.

• Altenoythe

In Altenoythe sollen ab dem kommenden Jahr 18 Baugrundstücke erschlossen werden. Diese entstehen am Ende des Schmalen Damms kurz vor dem Regenrückhaltebecken. Eine entsprechende Ausbauplanung hat der Rat der Stadt Friesoythe am Mittwochabend im Rathaus am Stadtpark beschlossen. Das Baugebiet befindet sich am Rand eines Überschwemmungsgebietes. Eine Stichstraße mit Wendehammer wird alle Grundstücke erschließen. Die Erschließungskosten belaufen sich auf rund 278 000 Euro. Ein Großteil der Summe soll über Grundstücksverkäufe wieder eingenommen werden.

Eine Bewerberliste ist im Rathaus bereits angelegt. Genaue Details zur Vergabe der Grundstücke gebe es aber noch nicht. Klar sei aber, dass man sich an das Vergabeverfahren nach dem Punktesystem halten werde, das der Stadtrat im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht hat. Hierbei sind zum Beispiel die Anzahl von Kindern, der bisherige Hauptsitz, der Arbeitsplatz oder aber auch ehrenamtliche Tätigkeiten relevant.

• Kamperfehn

Elf Baugrundstücke sollen im nächsten Jahr in Kamperfehn entstehen. Die bereits angelegte Straße „Schütte Pad“ wird der Planung zufolge um 183 Meter verlängert. Die Gesamtkosten betragen hier nach ersten Angaben 302 000 Euro. Auch hier wird ein Großteil der Kosten über Grundstücksverkäufe finanziert. Das Vergabeverfahren wird sich auch hier nach dem Punktesystem der Stadt Friesoythe richten.

• Neuscharrel

Seitdem in Neuscharrel ein neuer Schützenplatz entstanden ist, liegt das alte Schützenplatzgelände brach. Dies soll sich nun ändern. Der Stadtrat hat die Planung zur Erschließung des Areals beschlossen. Geplant sind auf der Fläche, die durch eine von der Ludgeristraße abgehende Straße erschlossen werden soll, insgesamt sechs Grundstücke. Eine größere Ausweitung des Baugebiets in Richtung Achterhörner Straße ist nicht möglich, da die Fläche zu nahe an landwirtschaftlichen Stallungen liegt. Die Erschließungskosten betragen 75 000 Euro. An diesen Kosten werden sich die künftigen Anlieger, die sich ebenfalls den Auswahlverfahren der Stadt stellen müssen, beteiligen.

Genaue Grundstückspreise wurden in allen drei Fällen nicht genannt.